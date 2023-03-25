25 березня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 395 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 395 RUSSIAN AGRESSION

25 березня відзначають Міжнародний день пам'яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі, Міжнародний день солідарності з працівниками, яких утримують під вартою або зниклих безвісти, День талантів у Європейському союзі, Міжнародний день прокрастинації, Міжнародний День ненароджених дітей, Міжнародний День вафель, акція Година Землі.

В Україні - День служби безпеки, у США - Національний День медалі пошани, у Словаччині - День боротьби за права людини, у Греції - День незалежності, у Словенії - День матері.

30 років тому, 1993 року в Україні створили центральне бюро Інтерполу України.

Католицька церква святкує Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Феофана сповідника, Сигріанського, праведного Фінеєса, первосвященика Ізраїльського, святителя Григорія Двоєслова, папи Римського, преподобного Симеона Нового Богослова.

Година Землі

Акція Година Землі проходить щорічно в останню суботу березня. У цей день на одну годину - з 20:30 до 21: 30 за місцевим часом - люди на планеті погасять світло і електричні прилади.

Мета Години Землі - не в економії електрики. 60 хвилин абсолютно недостатньо, щоб помітно зберегти енергію в масштабах світу. Але це відключення символічно висловлює єдність людей у захисті природи.

Ще цього дня:

1916 - Жінкам у США дозволили бути присутніми на поєдинках боксерів;

1917 - У Петрограді відбулася 20-тисячна українська маніфестація під національними прапорами;

1949 - Початок масової депортації до ста тисяч жителів балтійських республік до Сибіру;

1957 - Бельгія, ФРН, Франція, Італія, Люксембург і Нідерланди підписали в Римі основоположні євроінтеграційні договори, якими засновані ЄЕС і Євратом;

1983 - Майкл Джексон продемонстрував елемент танцю під назвою "Місячна Хода";

1992 - Верховна Рада України ухвалила Закон "Про Службу безпеки України", яким було визначено основні завдання для української спецслужби;

2011 - Папа Римський підтвердив вибір нового предстоятеля УГКЦ. Ним став Верховний Архиєпископ Києво-Галицький Шевчук Святослав;

2013 - У центрі Парижа поліцейські застосували сльозогінний газ проти учасників мітингу протесту за скасування закону про легалізацію одностатевих шлюбів у Франції. Затримано 96 маніфестантів, з яких 6 заарештовано. За даними поліції, на демонстрацію вийшли близько 300 000 осіб.

Іменини: Олександр, Володимир, Григорій, Дмитро, Іван, Костянтин, Семен, Сергій, Ян.