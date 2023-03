Український застосунок для оренди квартир bird запускають у Варшаві

Український iOS-застосунок для оренди квартир bird планує запуск у Варшаві, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі порталу новобудов ЛУН.

Як повідомляють у релізі, сервіс запускають насамперед для українців, яких офіційно зареєстровано у Варшаві 105 тисяч. Згідно з опитуваннями, пошук житла - головна проблема, з якою вони стикаються.

"Ми знаємо всі болі людей, які хочуть орендувати житло, і вміємо робити зручний продукт, який насамперед орієнтований на людей і є для них безкоштовним", - повідомляють розробники.

До 2022 року bird працював виключно в Києві. Наразі має 300 тис. користувачів в App Store з оцінкою 4,9 бала із 5. Минулого року застосунок розширив свою географію і запустився в Лондоні та Львові.

У застосунку доступна можливість самостійно обвести район, де насамперед цікавить оренда житла, переглянути наявні варіанти та підписатися на оновлення.

Застосунок містить штучний інтелект (AI bird assistant), який видаляє із сервісу дублікати. Фільтри показують центральні/спальні райони, допомагають відсортувати квартири за квадратурою, обрати новобудови або будинки старого житлового фонду. Також доступна функція "бабусин ремонт", що фільтрує житло за інтер'єром і меблями. У Варшаві також буде можливість обрати інтер'єр.

Bird отримав дві премії Red Dot 2019 року, а лондонський застосунок отримав відзнаку №1 Product of the Day and Week на Product Hunt у червні 2022 року.

Bird також став одним з учасників Google Startup Fund - фонду підтримки українських стартапів.