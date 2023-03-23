РФ не може бути в майбутньому частиною світової системи ядерного стримування - Подоляк

РФ не може бути в майбутньому частиною світової системи ядерного стримування, оскільки щодня шантажує цією зброєю людство, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Доречність залишати в РФ після війни другий ядерний потенціал у світі - це питання майбутнього Спецтрибуналу і переговорів. Світова система безпеки зміниться. Держава і режим, які щодня шантажують людство ядерною зброєю, не можуть бути частиною системи стримування", - написав Подоляк у твіттері.

Раніше заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що військова допомога, яку Україні надають країни Заходу, може призвести до "ядерного апокаліпсису".

Зокрема, за його словами, західні візаві Кремля раніше не бачили всієї "міри рішучості Москви".