Заарештовано активи російського олігарха Шелкова вартістю 20 млн грн

Суд в Україні заарештував активи підприємства, бенефіціарним власником якого є російський олігарх Михайло Шелков.

"За клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора судом накладено арешт на активи підприємства, бенефіціарним власником якого є російський олігарх - акціонер та член ради директорів російської компанії, що входить до складу корпорації "Ростех", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в середу.

За інформацією прокуратури, вартість арештованого майна становить 20 млн грн.

"За даними слідства, службові особи ТОВ "ВСМПО Титан Україна" вчиняли дії, спрямовані на приховування активів, які перебували на його балансі, шляхом укладення "фіктивних" договорів купівлі-продажу з одним з приватних підприємств", - ідеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що ТОВ "ВСМПО Титан Україна" отримало в оренду від цього підприємства майно, яке нібито реалізовувалося, яке надалі використовувалося у виробничій діяльності компанії.

Згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України, стосовно бенефіціарного власника передбачено обмежувальні заходи.

Досудове розслідування - БЕБ України, оперативний супровід - СБУ.

У повідомленні не зазначено ім'я російського олігарха, ідеться про Михайла Шелкова.