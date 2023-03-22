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14:37 22.03.2023

СБУ: З початку року засуджено десятьох бойовиків, серед них - білоруські найманці

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СБУ: З початку року засуджено десятьох бойовиків, серед них - білоруські найманці

За матеріалами військової контррозвідки Служби безпеки України з початку року засуджено десятьох бойовиків, серед них є білоруські найманці.

"З початку року за матеріалами військової контррозвідки Служби безпеки засуджено десятьох бойовиків, які брали участь у збройній агресії проти України. Суд призначив їм покарання від 8 до 15 років ув’язнення", - йдеться в повідомленні української спецслужби в середу.

У СБУ інформують, що серед засуджених - співробітник білоруського КДБ.

"У складі російської приватної військової компанії "Редут" він воював проти Сил оборони на харківському і краматорському напрямках. Українські захисники взяли найманця у полон під час одного з боїв на Донеччині у вересні минулого року. Він намагався видати себе за "рядового" бойовика і тим самим хотів приховати свою приналежність до спецслужби РБ", - зазначається в повідомленні.

Ще один білоруський найманець, за інформацією СБУ, отримав реальний термін ув'язнення.

"Цього разу зловмисником виявився штурмовик приватної військової компанії "Вагнер" з позивним "Заспа". У липні минулого року він незаконно прибув на територію Донецької області, а через чотири місяці потрапив у полон військовослужбовців ЗСУ", - зазначено у повідомленні.

В українській спецслужбі повідомляють, що також за ґратами проведе громадянин РФ, який у складі групи вогневої підтримки батальйону "Сомалі" обстрілював позиції ЗСУ біля селища Піски Донецької області.

Окрім цього, засуджено бойовика, який іще у 2015 році вступив до 2 батальйону 202 полку 2 армійського корпусу "народної міліції "ЛНР" - як навідник бойової машини він обстрілював українські міста з реактивної системи залпового вогню "Град".

Цих та інших зловмисників суд визнав винними в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, державній зраді, створенні терористичної групи чи терористичної організації, створенні непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань та найманстві.

Теги: #сбу #бойовики

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