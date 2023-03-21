Лісовий: Наше завдання - гарантувати безпечне навчання і вивести дітей в офлайн

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий вважає комплекс питань безпеки в освіті одним із пріоритетних у своїй роботі.

"Пріоритети, які я, команда і суспільство по суті ставимо перед Міністерством освіти, сьогодні такі. Перше: комплекс безпекових питань, відповіді на виклики війни. Це те, що найбільше болить сьогодні, причому і в хардовому, і в софтовому сенсі. Наше завдання - вивести дітей в офлайн. Наше завдання - гарантувати їм безпечне навчання в їхніх школах, у дитячих садках, у вищій освіті. Наше завдання - забезпечити якісну онлайн-освіту там, де офлайн із якихось причин неможливий. Наше завдання - переглянути підходи, форми та методи навчання, особливо для дітей, котрі навчаються сьогодні за кордоном, а таких дітей у нас близько мільйона сьогодні", - сказав Лісовий на засіданні Верховної Ради у вівторок.

За його словами, питання безпеки - це не лише те, що безпосередньо пов'язано з війною, не тільки бомбосховища та інші організаційні рішення.

"Це психологія, це здоров'я дитини, причому весь комплекс здоров'я. Тому що наслідки, які принесе нам війна, ми відчуватимемо ще багато десятків років. І сьогодні наші рішення можуть запобігти цим наслідкам, зробити їх менш чутливими, менш значущими, менш проблемними для майбутнього", - додав він.

Також він наголосив на важливості перегляду підходів до освітнього менеджменту, для чого мають бути створені умови для творчої вільної роботи вчителів.

"Для цього ми маємо створити цілу низку інструментів і насамперед інструментів, які дадуть їм змогу витрачати більше часу на креатив і на роботу з дітьми й менше часу - на бюрократію", - наголосив міністр.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи планують вносити тир (вміння стріляти) до обов'язкової програми середньої школи, міністр відповів ствердно.