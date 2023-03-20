20 березня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 390 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 390 RUSSIAN AGRESSION

20 березня відзначають Всесвітній день Землі, Міжнародний день щастя, Міжнародний день французької мови, Всесвітній день здоров'я ротової порожнини і День весняного рівнодення.

У Тунісі - День незалежності.

Православна церква вшановує пам'ять святих херсонеських єпископів.

День весняного рівнодення

Важливою віхою зміни сезонів є день весняного рівнодення, астрономічний початок весни. Як відомо, навесні день збільшується, а ніч скорочується. І 20-21 березня настає час, коли тривалість дня і тривалість ночі стають рівними. Такий день називається днем весняного рівнодення.

Міжнародний день щастя

Щасливі люди живуть довше. Дослідники старіння з Інституту Альберта Ейнштейна виявили, що 243 учасники-довгожителі мали позитивне ставлення до життя.

Для того, щоб бути щасливим, дуже важливі релігія і спорт. Доведено, що вони постачають нас порціями щастя - маленькими, проте регулярними. Танок, наприклад, також могутня річ, він теж здатен приносити щастя. Вчені вважають, що танець зміцнює імунну систему, зменшує стрес і його негативні наслідки. Американська Асоціація Терапевтичного Танцю наводить дані про користь танцювальної терапії для хворих на рак, аутизм, хворобу Паркінсона та депресію.

З огляду на те, що прагнення до щастя є основоположною метою людства, Генеральна Асамблея ООН, 28 червня 2012 року, на своєму 118-му пленарному засіданні ухвалила відповідну резолюцію, в якій запропонувала всім державам-членам і структурам самої системи Організації Об'єднаних Націй, а також іншим регіональним і міжнародним організаціям, широкому громадянському суспільству, включно з неурядовими організаціями, а також приватними особами, відзначати Міжнародний день щастя, та ухвалила днем святкування 20-го березня.

На думку ООН, сприяння процесам сталого розвитку, справедливості та викорінення злиднів, більш комплексного і збалансованого підходу до економічного зростання, активне сприяння благополуччю всіх народів, невід'ємно стосується питань забезпечення щастя як для окремої особистості, так і для суспільства в цілому.

Ще цього дня:

1916 - Альберт Ейнштейн опублікував теорію відносності;

1917 - Українського історика Михайла Грушевського, який тоді перебував у Москві, обрано головою Центральної Ради;

1921 - На плебісциті більшість жителів Верхньої Сілезії висловилися за перебування у складі Німеччини;

1933 - Біля Мюнхена побудовано перший у Німеччині концтабір - Дахау. Його першими в'язнями були німецькі комуністи та соціал-демократи;

1939 - Німецький ультиматум Литві з вимогою передати Клайпедський край, який задовольнили два дні по тому;

1956 - Проголошено незалежність Тунісу;

1991 - На базі Українського республіканського банку Держбанку СРСР створено Національний банк України; Українська РСР націоналізувала союзні банки на своїй території;

1995 - Заринова атака в Токійському метро, влаштована деструктивним культом Аум Сінрікьо;

2003 - Американсько-британсько-австралійські війська вторглися в Ірак;

2007 - Вийшла комп'ютерна гра S.T.A.L.K.E.R. українського розробника GSC Game World.

2015 - Повне сонячне затемнення, рівнодення і супермісяць відбулися в один день;

2018 - Україна і Катар підписали угоду про безвізовий режим.

Церковне свято

Святі єпископи, що в Херсоні (4 століття) - це семеро святих грецьких єпископів-мучеників м. Херсонес (Корсунь) у Криму: Святий Василій чудотворець, Святий Єфрем, Святий Євгеній, Святий Елпідій, Святий Агатодор, Святий Етерій, Святий Капітон.

У 300 році прибули на Кримський півострів два єпископи - Василь і Єфрем. Згодом Єфрем пішов проповідувати християнство до скитів, що жили над Дунаєм, які пізніше зарубали його мечем.

Василій проповідував у Херсоні (Корсуні), де багато людей прийняли св. Хрещення. Але погани напали на владику, побили його і вигнали з міста. Через якийсь час у Херсоні помер син знатного громадянина, якому Василій молитвою повернув життя. Стривожені таким чудом, погани каменували Василія, а тіло кинули на поживу звірам. Але тварини навіть не торкнулися його, а вночі над ним світила ясна зоря.

Невдовзі погани замучили ще трьох єпископів Херсону: Євгенія, Елпідія і Агатодора. Наступний владика Етерій, домігся вільного визнання Христової віри, а потім єпископом став Капітон, якого погани втопили в морі.

Іменини: Анна, Антоніна, Василь, Євген, Катерина, Єфрем, Ксенія, Марія, Надія, Микола, Павло.