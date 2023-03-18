Шмигаль про заплановані кадрові зміни в уряді: главою Міносвіти призначать Лісового, Мінстратегпрому - Камишина

Фракція політичної партії "Слуга народу" на засіданні в суботу, 18 березня, обговорила кадрові зміни в уряді, які плануються на наступний тиждень, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Звільнення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, призначення міністром освіти і науки Оксена Лісового; звільнення з посади міністра стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна, призначення на посаду міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишина", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Крім того, за словами прем'єра, віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров опікуватиметься ще низкою напрямків, окрім диджиталізації. Його майбутня посада - віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України.