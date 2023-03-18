Чистий продаж НБУ цього тижня зріс до $376,2 млн

Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) цього тижня зріс до $376,2 млн із $277,9 млн тижнем раніше.

Згідно з інформацією Нацбанку на його сайті, з 13 до 17 березня 2023 року купівля ним валюти була відсутня, тоді як продаж становив $376,2 млн порівняно з $280,3 млн минулого тижня.

На готівковому ринку долар за підсумками тижня подорожчав на 0,25 грн - до близько 38,75 грн/$1 після безперервного ослаблення, що тривало кілька тижнів.

Загалом від початку цього року НБУ придбав на ринку $61,3 млн, тоді як продав $6 млрд 404,8 млн.

Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в лютому знизився до $2,43 млрд порівняно з $3,08 млрд і $3,16 млрд у січні та грудні, що, однак, більше за показники листопада і жовтня - відповідно $1,57 млрд і $2,03 млрд.

Водночас через зниження валютних надходжень від міжнародних партнерів і одночасне зростання виплат за валютними боргами міжнародні резерви України в лютому знизилися на 3,5%, або $1,064 млрд - $28,865 млрд, але залишилися вищими за рівень початку року в $28,494 млрд.