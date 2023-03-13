13 березня: Цей день в Україні та у світі

ДЕНЬ 383 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 383 RUSSIAN AGRESSION

13 березня відзначають Міжнародний день планетаріїв, у Ватикані - День обрання Папи Римського Франциска, у Люксембурзі - Фестиваль вогню.

У церковному календарі День пам'яті Івана Касіяна Римлянина, та преподобного Василя Декаполіта. За народним - Василь-крапельник.

Міжнародний день планетаріїв

День планетаріїв відзначають щорічно в другу неділю березня у багатьох країнах світу. Це свято вперше провели в Італії 1990 року за ініціативи Асоціації італійських планетаріїв. А статусу міжнародного воно набуло в 1994 році, коли його підтримали французькі "храми астрономії". Через рік це свято почали відзначати в Бельгії, Чехії, Словаччині, Польщі та Україні. Нині проведення Дня підтримується Міжнародним товариством планетаріїв.

Обрання папи римського Франциска

13 березня 2013 року було обрано 266-го папу римського Франциска, на честь святого Франциска Ассизького. Перший в історії папа з Нового Світу і перший за понад 1200 років папа не з Європи. Перший папа-єзуїт. Перший папа-чернець з часів Григорія XVI (1831-1846), який перебував в ордені камальдулів.

День пам'яті преподобного Івана Касіяна Римлянина

Християнський богослов і церковний діяч, шанований у Західній і Східній Церквах за його твори. Відомий як один із представників скіфських ченців і один із отців-відлюдників.

Духовною батьківщиною святого Івана Касіяна Римлянина завжди був православний Схід, хоча за місцем народження і мовою, якою писав, преподобний належав Заходу. Іоанн прийняв чернецтво у Вифлеємській обителі, розташованій недалеко від того місця, де народився Спаситель.

У сан пресвітера преподобний Касіян був посвячений у себе на батьківщині. У Марселі він уперше в Галлії влаштував два гуртожиткові монастирі - чоловічий і жіночий, за статутом східних обителей. На прохання єпископа Аптського Кастора преподобний Касіян у 417-419 роках написав 12 книжок "Про постанови киновій" палестинських та єгипетських і 10 бесід з пустельними отцями, щоб дати співвітчизникам зразки гуртожитних монастирів і познайомити їх із духом подвижництва православного Сходу.

Куренівська трагедія в Києві

13 березня 1961 року сталася Куренівська трагедія в Києві. Прорвало дамбу, що перекривала Бабин Яр, куди 10 років зливали відходи виробництва із найближчих цегельних заводів. Грязьова хвиля завширшки 20 метрів і заввишки 14 метрів пронеслася вниз, з одного боку - теперішньою вулицею Теліги, упершись у трамвайне депо, а з іншого боку - з обриву вниз, повз Кирилівський монастир, повністю затопивши стадіон "Спартак" і частину Кирилівської вулиці (тоді вулиця Фрунзе).

Потоп зносив на своєму шляху будівлі, автомобілі, трамваї і людей. За півтори години загинули сотні людей. Ситуацію погіршило вчасно не відключене енергопостачання. У трамвайному парку багато хто загинув від ураження електричним струмом.

Унаслідок аварії було зруйновано 68 житлових і 13 адміністративних будівель. Непридатними для житла виявилися 298 квартир і 163 приватних будинки, в яких проживало 353 сім'ї чисельністю 1 228 осіб. Загинули близько 1,5 тисячі осіб. Влада схвалила рішення не афішувати масштаби трагедії. Того дня в Києві було відключено міжміський і міжнародний зв'язок. Офіційне повідомлення про катастрофу було передано на радіо тільки 16 березня.

У режимі таємності прокуратурою УРСР було порушено кримінальну справу, проведено слідство. Закритий суд засудив шістьох посадових осіб до тюремного ув'язнення. Згідно з висновком експертної комісії, причиною аварії названо "помилки в проєкті гідровідвалів і дамби".

Ще цього дня:

1974 - У Парижі відкрито аеропорт імені Шарля де Голля;

1979 - Запроваджено Європейську валютну систему;

2004 - Лучано Паваротті на сцені "Metropolitan Opera" попрощався з глядачами. Він виконував роль Маріо Каварадоссі в опері Пуччіні "Тоска". Перед виставою видатний тенор офіційно оголосив про те, що залишає оперну сцену.

Церковне свято

Православна церква 13 березня вшановує пам'ять святого Василя. У народі день назвали "Василь Крапельник". На Василя заведено приносити в дім соснову гілку, оскільки вона очищає повітря і дає здоров'я всій родині. Із соснової хвої та гілок готували цілющі настої.

Іменини: Василь, Кіра, Марина, Нестор, Микола, Арсеній та Сергій.