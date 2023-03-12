12 березня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 382 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 382 RUSSIAN AGRESSION

12 березня відзначають Всесвітній день боротьби з кіберцензурою, Міжнародний день шкільного харчування та Всесвітній день ананаса.

У Китаї - День висаджування дерев, у Канаді - День співдружності, у США - День дівчаток-скаутів, у Японії - О-мідзуторі мацурі, свято діставання води з колодязя.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Прокопія Декаполіта, а в народному календарі - Прокіп Перезимний.

Всесвітній день проти кіберцензури

12 березня - Всесвітній день проти кіберцензури, заснований зусиллями низки міжнародних громадських організацій.

З поширенням Інтернету з'явилося поняття кіберцензури, коли під контроль держави потрапило чимало вебсайтів, а в низці країн узагалі вся інформація на стику з внутрішніми інтернет-мережами проходить контроль.

Саме проти подібного і виступили представники міжнародної громадськості, заснувавши 12 березня пам'ятну дату - Всесвітній день проти кіберцензури. Активісти наголошують, що тотальний моніторинг мереж призвів до того, що у в'язницях опинилося багато журналістів і активних користувачів інтернету, які відкрито демонстрували своє інакомислення. З'явилося навіть поняття кібердисидентство.

Активісти руху розглядають стеження за користувачами мереж, вебсайтами і блогами правозахисників як відкритий тиск на правове суспільство та чинні свободи. Вони закликають провідні пошукові системи відмовитися від фільтрації, а також керівництва всіх країн хоча б один раз на рік відмовитися від цензури в інтернеті.

День висадження дерев у Китаї

Щорічно 12 березня, у день смерті китайського революціонера Сунь Ятсена (1866-1925), у країні проводять висаджування зелених насаджень.

Сунь Ятсен виступив з ініціативою масових висаджувань дерев, у яких і сьогодні беруть особисту участь керівники партії та держави.

1981 року в Китаї було ухвалено Резолюцію щодо проведення загальнонаціональної добровільної кампанії з висаджування дерев.

У резолюції зазначено, що кожен дієздатний громадянин віком від 11 до 60 років має посадити і виростити від трьох до п'яти дерев на рік. Якщо посадити дерево з якихось причин не вдається, то необхідно виконати сівбу, культивацію, прополку, обрізку дерев та інші подібні види робіт.

Ця ініціатива керівництва країни була активно підтримана населенням Китаю. Хоча сьогодні в ній беруть участь не всі поголовно, але розмах того, що робиться, величезний. Щороку в заходах Дня беруть участь близько 500 мільйонів китайців, а від моменту появи цього свята в 2008 році в країні волонтерами було посаджено понад 50 мільярдів саджанців.

Прокоп Перезимний

Цього дня згадують преподобного Прокопія Декаполіта - сповідника, який жив у 8 столітті. На Прокопа, як правило, наставала справжня весна, сніг танув, зимові дороги переставали існувати. У народі говорили: Прокіп Зимовий дорогу прокопає, а Прокіп Перезимній порушить. Тому, перш ніж виїхати з двору, слухали дорогу: чи надійна. Також прислухалися до крапелі: якщо вона була рясною, у довгу дорогу краще було не вирушати.

Селяни спостерігали за вербою. Якщо її бруньки починають розпускатися з верхівки, то починати сіяти краще раніше. А от якщо верба на верхівці пушитися не поспішає, то хорошим буде другий посів. Чекали і пролісків: щойно вони з'являлися - це означало, що пора починати оранку.

Іменини: Макар, Михайло, Петро, Прокіп, Сергій, Степан, Тимофій, Юліан, Яків.