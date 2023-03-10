Палата представників США підтримує розкриття розвідданих про походження коронавірусу

У Палаті представників США в п'ятницю проголосували за розсекречення даних американської розвідки щодо походження COVID-19, повідомляє Associated Press (AP).

"Палата представників у п'ятницю проголосувала за розсекречення інформації американської розвідки, що стосуються виникнення COVID-19", - передає AP.

За підсумками голосування 419 законодавців проголосували "за", після чого законопроєкт доправлять на підписання до президента США Джо Байдена.

Раніше цей документ підтримали американські сенатори.

Американські законодавці згадують розвіддані, стосовно Уханьського інституту вірусології в Китаї, і звертають увагу на "можливі зв'язки" між проведеними дослідженнями та спалахом COVID-19, зазначає агентство.

Тим часом у розвідспільноті США розходяться в думках щодо походження вірусу, сталося це внаслідок лабораторного інциденту чи з'явилося природним чином. Деякі експерти схиляються до того, що справжню причину виникнення можна і не дізнатися зовсім.

Раніше в березні директор ФБР Крістофер Рей повторив версію виникнення COVID-19 унаслідок лабораторного інциденту в Ухані в КНР.

Незабаром після початку пандемії тодішній президент США Дональд Трамп неодноразово озвучував версію про "лабораторне" походження коронавірусу. За нинішнього президента США Джо Байдена робота щодо визначення походження COVID-19 триває.