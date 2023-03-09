Події

19:10 09.03.2023

Джон Керрі міг би представляти США в питанні компенсації екологічної шкоди, завданої Росією

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Джон Керрі міг би представляти США в питанні компенсації екологічної шкоди, завданої Росією

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак отримав від адміністрації США підтримку в питанні компенсації екологічної шкоди, завданої російською агресією.

"Я отримав від Саллівана (Джейк Салліван - помічник президента США з питань національної безпеки - ІФ-У) підтримку", - сказав він у четвер журналістам у Києві.

На його думку, представляти США в цьому питанні міг би Джон Керрі (спеціальний посланник президента США з питань клімату - ІФ-У).

Раніше Єрмак запропонував провести в Києві конференцію за участю представників українських і міжнародних екологічних організацій і представити на ній концепцію щодо компенсації екологічної шкоди.

Теги: #сша #екологія #представник

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