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18:29 08.03.2023

Україні передано перші вісім авто, конфіскованих у Латвії у п'яних водіїв, - ЗМІ

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Уряд Латвії у вівторок ухвалив рішення безоплатно передати армійським частинам Міністерства оборони України, Вінницькій регіональній клінічній лікарні і територіальному медичному об'єднанню Куп'янської районної ради вісім автомобілів, конфіскованих у Латвії у нетверезих водіїв, пише латвійське видання Delfi.

За словами представника товариства Agendum і засновника "Твіттер-конвою" Рейніса Познякса, передача автомобілів "є дуже хорошою новиною для п'яти армійських частин і трьох медичних установ". Товариство Agendum забезпечить доставку автомобілів в Україну і передачу їх державним установам України.

Як повідомлялося, сейм Латвії 18 лютого в остаточному читанні ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України, які передбачають можливість безоплатного передання транспортних засобів, що належать державі, у власність уряду України. "Наразі ми можемо реалізувати конфісковані у п'яних водіїв транспортні засоби, продавши їх, здавши на переробку або розібравши на запчастини. Однак ми бачимо, що в нинішніх умовах вони були б корисною підтримкою для народу України", - заявив голова Комісії з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції Раймондс Берґманіс ("Об'єднаний список"), який відповідає за просування законопроєкту в сеймі.

Раніше латвійська коаліція досягла домовленості про те, що автомобілі, конфісковані у п'яних водіїв, можуть бути передані для потреб української армії. Пропозиція була ініційована Міністерством фінансів Латвії.

 

Теги: #авто #латвія

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