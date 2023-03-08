Україні потрібен мільйон артилерійських снарядів якомога швидше - Резніков

Україні потрібен мільйон артилерійських снарядів, на що, ймовірно, буде потрібно майже чотири мільярди євро, сказав міністр оборони України Олексій Резніков на неформальній зустрічі з міністрами оборони країн ЄС у Швеції.

"Я обговорюватиму з моїми партнерами, міністрами оборони ЄС наші пріоритети. І знову пріоритет номер один - системи ППО, а також амуніція, амуніція і ще раз амуніція. Тому я підтримую ініціативу міністра оборони Естонії Ханно Певкура про 1 млн снарядів калібру 155-мм. Також БМП для "залізного кулака", більше танків, як Leopard, і ми будемо готові до контрнаступу", - сказав Резніков після прибуття на неформальну зустріч міністрів оборони в Стокгольмі.

Він наголосив, що "час рятує життя", тому слід ухвалювати рішення якомога швидше.

"Нам потрібен мільйон артилерійських снарядів. Для цього, ймовірно, буде потрібно майже чотири мільярди євро", - сказав міністр, відповідаючи на запитання журналістів.