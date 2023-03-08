8 березня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 378 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 378 RUSSIAN AGRESSION

8 березня - Міжнародний жіночий день.

У церковному календарі - День пам'яті священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського.

В індуїстському календарі - свято весни і яскравих фарб Холі.

Міжнародний жіночий день

Міжнародний жіночий день був заснований з метою розширення прав і можливостей жінок.

Із середини ХІХ століття в різних країнах світу відбувалися мітинги та страйки. Саме вони і стали передумовою для 8 березня. Цього дня, 1857 року працівниці фабрик у Нью-Йорку вийшли на демонстрацію за жіночі права. Вони хотіли отримати рівну оплату праці з чоловіками та укорочений робочий день (із 16 до 10 годин). Активістки також намагалися привернути увагу суспільства до питань здобуття жінками освіти, можливості голосувати та поліпшення умов праці. У всьому світі почали з'являтися жіночі профспілки. А ще в одному з універмагів на роботу вперше взяли дівчину.

За понад півстоліття (28 лютого 1908 року) в Нью-Йорку відбувається ще один мітинг. Тоді на вулицях міста зібралося понад 15 тисяч жінок. Через два роки після цього в Копенгагені відбулася друга Міжнародна конференція жінок, котрі працюють. У цей час лідерка жіночої групи соціал-демократичної партії Німеччини Клара Цеткін та активістка Роза Люксембург висунули ідею святкувати Міжнародний жіночий день на світовому рівні. Головною метою свята жінки назвали боротьбу за права жінок.

В Україні питання про те, чи залишати 8 березня вихідним днем, залишається дискусійним. А про те, щоб свято скасували в Україні, йдеться у винесеному на ознайомлення до ВР законопроєкті. Його автори пропонують скасувати Міжнародний жіночий день і вихідний. Як альтернативу на офіційному рівні пропонують відзначати День української жінки 25 лютого (день народження Лесі Українки), а також День матері у першу неділю травня.

За результатами дослідження "Ставлення українців до державних свят", проведеного КМІС 14-22 лютого, лише чверть українців і українок (25%) заявили, що святкують Міжнародний жіночий день 8 березня.

"Серед жінок він більш популярний (29%), ніж серед чоловіків (23%)", - ідеться в пресрелізі. Водночас наголошують, що два роки тому, 2021 року, коли проводили аналогічне дослідження, заявили, що святкують Міжнародний жіночий день 34% респондентів. Отже, кількість тих, хто відзначає це свято, скоротилася на 9 відсоткових пунктів або майже на чверть.

У 2013 і 2017 роках це свято було одним із найулюбленіших, його відзначали як фаворитне приблизно половина населення (49%). Після цього відзначалася стійка тенденція до зниження його популярності: 45% у 2018 році, 40% у 2020 році.

За збереження 8 березня вихідним днем виступила більшість українців. У застосунку "Дія" було проведено опитування "Чи залишати 8 березня, Міжнародний жіночий день, вихідним", у якому взяло участь 2 138 838 осіб.

За варіант "залишити вихідним" проголосувало 61,96% (1 325 327 осіб), за варіант "цей день має бути робочим" - 32,88% (703 347 осіб) та 5,15% не змогли визначитися.

Втім, через розв'язану Росією проти України війну, 8 березня 2023 року для нас не буде додатковим вихідним. За законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" усі вихідні скасовано.

Ще цього дня:

1910 - Французька авіаторка Раймонда де Ларош стає першою жінкою, яка отримала ліцензію пілота;

1919 - Початок основних подій Єгипетської революції проти британської окупації;

1920 - Проголошення Арабського Королівства Сирія, першої арабської держави новітнього часу;

1946 - Львівський собор, організований комуністами та Російською Православною Церквою, скасував Берестейську унію і поклав початок знищенню Української Греко-Католицької Церкви;

1950 - Климент Ворошилов офіційно заявив про наявність у СРСР атомної бомби;

1971 - Боксерський "бій століття" Джо Фрейзер - Мухаммед Алі;

1979 - Phillips продемонструвала прототип оптичного цифрового аудіодиска в Ейндговені, Нідерланди;

1983 - Рональд Рейган у своїй промові назвав СРСР "Імперією зла";

2006 - США скасували обмежувальну зовнішньоторговельну поправку Джексона-Вейніка стосовно України.

Холі - свято весни і яскравих фарб

Холі - одне з найбільш барвистих свят індуїзму, бенгальський новий рік. Відзначається в день повного місяця місяця Пхалгуни, що припадає на лютий-березень.

Холі - свято весни, наповнене сонячним світлом і веселим шаленством природи, що пишно розквітає. Мабуть, воно старше за легенди, якими пояснюють його походження в наші дні, - у ньому багато елементів первісних оргій на честь божеств і сил родючості, елементів, близьких до свят різних народів світу.

День пам'яті священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського

Святий Полікарп був учнем апостола Івана, згодом став єпископом Смирнським. Його іноді називали вождем усієї Азії в християнстві. Із творів Полікарпа збереглося "Послання до філіппійців", у якому єпископ усіляко звеличує апостола Павла.

Іменини: Олександр, Олексій, Іван, Климент, Кузьма, Михайло, Мойсей, Микола, Полікарп, Сергій, Федір.