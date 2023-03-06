В Україну з тимчасово окупованих територій і з території РФ повернуто 307 українських дітей

307 українських дітей повернуто на підконтрольну уряду територію України з тимчасово окупованих територій і з території РФ, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що в понеділок в Україну вдалося повернути 8-річного хлопчика.

"Наприкінці лютого до Офісу Уповноваженого з прав людини надійшло звернення про повернення дитини, яка перебуває на тимчасово окупованій Росією території. За кілька днів за сприяння та роботи співробітників Офісу омбудсмана Сашка зустріла бабуся. Тепер хлопчик - в Україні", - написав Лубінець у телеграмі.

Він зазначив, що за даними Національного інформаційного бюро, наразі вдалося повернути в Україну 307 українських дітей.

"Працюємо для того, щоб повернути додому кожного українця", - підсумував омбудсмен.