Події

10:09 06.03.2023

Усі випущені по Києву ударні безпілотники було збито - військова адміністрація

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Усі випущені по Києву ударні безпілотники було збито - військова адміністрація

Сили протиповітряної оборони знищили всі ударні безпілотні літальні апарати, випущені російськими окупантами у ніч на понеділок у напрямку Києва, повідомляють у телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації.

"Цієї ночі в ворог запустив в напрямку Києва БПЛА. За попередньою інформацією, це були баражуючі боєприпаси "Shahed". Силами нашої ППО усі повітряні цілі були знищені. Влучань в об’єкти інфраструктури на зафіксовано. Попередньо, без жертв та руйнувань цивільної інфраструктури. Ворог знову не добився своїх цілей", - поінформував начальник військової адміністрації столиці Сергій Попко.

Кількість випущених у бік Києва і збитих безпілотників він не уточнив.

Раніше речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив, що українська ППО знищила 13 із 15 запущених ворогом із північного напрямку дронів-камікадзе типу "Shahed".

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що в ніч проти понеділка військові з Повітряного командування "Схід" знищили чотири БПЛА, імовірно типу "Shahed", випущених окупантами по території області.

Теги: #знищення #бпла_рф

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