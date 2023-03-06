6 березня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 376 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 376 RUSSIAN AGRESSION

6 березня - Міжнародний день зубного лікаря, Європейський день праведників світу, Всесвітній день боротьби з глаукомою, Національний день заморожених харчових продуктів у США, День народження аспірину.

В Україні 20 років тому парламент ухвалив Закон "Про Державний гімн України".

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Тимофія і преподобного Афанасія.

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про Державний гімн України"

2003 року Верховна Рада України ухвалила Закон "Про Державний гімн України". Закон затверджує національний гімн "Ще не вмерла Україна" на слова Павла Чубинського та музику Михайла Вербицького Державним Гімном.

Уперше майбутній гімн публічно було виконано 10 березня 1865 року в Перемишлі як заключний концертний номер перших у Галичині світських "вечорниць на Тарасову пам'ять".

Із 17 вересня 1991 року Українське радіо розпочинає свої програми виконанням пісні-гімну "Ще не вмерла Україна", а 5 грудня того самого року вона вперше офіційно зазвучала урочисто на засіданні Верховної Ради України, присвяченому підсумкам Всеукраїнського референдуму та виборам Президента країни, у виконанні уславленого хору ім. Г. Верьовки під керівництвом А. Авдієвського.

Міжнародний день зубного лікаря

Вибору дати сьогоднішнього свята послужив один із видатних винаходів у зубній справі. У 1790 році Джоном Грінвудом, зубним лікарем із Вашингтона і особистим зубним лікарем Джорджа Вашингтона, було винайдено стоматологічний бор.

Перший стоматологічний бор був важкою бормашиною з ножним приводом, що не завадило Грінвуду виготовити для Вашингтона чотири знімні зубні протези. Як ножний привід для бору Грінвуд пристосував колесо прядки, якою користувалася його мати. І лише за століття з гаком, у 1907 році, з'явилася електрична бормашина.

Європейський день праведників миру

Праведники світу - почесне звання, яке присвоює Ізраїльський інститут Катастрофи та Героїзму "Яд Вашем". У 2012 році Європейський парламент ухвалив, що щорічно 6 березня має відзначатися Європейський день праведників миру.

Таке звання може бути присвоєно неєвреям, які рятували євреїв у роки нацистської окупації Європи і ризикували при цьому своїм життям. Рішення про заснування подібного звання ухвалили, щоб наголосити на тому величезному значенні, яке мала допомога євреям, оскільки вона вимагала великої мужності та самопожертви.

Дату було обрано для Європейського дня праведників у зв'язку з тим, що саме цього дня 2007 року пішов із життя Моше Бейські, ізраїльський суддя, голова комісії з присвоєння звання праведника світу в національному меморіалі Яд Вашем у Єрусалимі. Причому Бейські належав до євреїв, врятованих Оскаром Шиндлером - одним із найвідоміших праведників світу.

На сьогодні Яд Вашем визнав праведниками світу понад 24 тисячі осіб. На честь кожного праведника проводиться церемонія нагородження, на якій йому самому або його родичам вручають почесний сертифікат та іменну медаль. У музеї Яд Вашем є алея праведників світу, на якій на їхню честь посадили дерева з іменними табличками.

Всесвітній день боротьби з глаукомою

Світова громадськість почала відзначати цей день з 2008 року за ініціативи Всесвітньої асоціації товариств глаукоми (WGA) і Всесвітньої асоціації пацієнтів з глаукомою (WGPA). Глаукома – це захворювання очей, що характеризується підвищенням внутрішньоочного тиску.

Зареєстрований Аспірин

У 1763 році священик Едвард Стоун зробив у Королівському товаристві Лондона доповідь про лікування гарячкового ознобу настоянкою кори верби. А у 1838 році було показано, що активним компонентом кори верби є саліцилова кислота. Дещо пізніше італійський хімік Рафаель Піріа виділив із вербової кори саліцилову кислоту, визначив хімічний склад цієї речовини й успішно її синтезував. Вона отримала назву саліцилової кислоти. Але практичного лікарського застосування кислота тоді не отримала. Лише через 15 років стала вживатися натрієва сіль саліцилової кислоти.

Щоб отримати інші види саліцилової кислоти, лікувальні властивості яких могли б бути ще більш дієвими, співробітник компанії Bayer Фелікс Гоффман розробив технологію виробництва ацетилсаліцилової кислоти (він намагався винайти ліки для свого батька, який страждав на ревматизм).

Патент було видано 6 березня 1899 року. Продукт отримав комерційну назву Аспірин (Aspirin). Цю назву складено з двох частин: "а" від -ацетил і "спир" від Spiraea, латинської назви таволги - рослини, з якої вперше хімічно виділили саліцилову кислоту.

Того ж року перша партія цих ліків з'явилася в продажу як порошок, а з 1904 року - у формі таблеток. Спочатку був відомий лише жарознижувальний ефект аспірину, пізніше з'ясувалися також його болезаспокійливі та протизапальні властивості.

Ще цього дня:

1902 - Засновано футбольний клуб "Реал Мадрид";

1913 - Уперше в пресі згадано слово "джаз";

1918 - Українська Центральна Рада проголосила адміністративну реформу УНР, розділивши її на 32 землі;

1933 - Новий президент США Ф. Д. Рузвельт на тиждень зупинив усі банківські операції, що допомогло відновити довіру американців до банківської системи в розпал Великої депресії;

1939 - На честь 125-ї річниці від дня народження Кобзаря в Києві відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку;

1964 - Боксер Касіус Клей прийняв іслам і став Мухаммедом Алі;

1991 - Засновано Національний олімпійський комітет України;

1992 - Розпочався розіграш першого Чемпіонату з футболу незалежної України;

2003 - Верховна Рада України ухвалила Закон "Про Державний гімн України";

Церковне свято

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Тимофія, який жив у пустелі в Малій Азії у 8 столітті. Ще в юності він поставив собі за правило ніколи не дивитися на жіноче обличчя - і все життя був вірний обітниці. Тимофій мав дар зцілення і міг виганяти злих духів.

Ще віряни сьогодні вшановують пам'ять преподобного Афанасія сповідника, який народився в Константинополі у заможній родині. Він з дитинства мріяв присвятити себе Богові, і коли став дорослим, пішов в одну з обителей, під назвою Павлопетри (на честь святих апостолів Петра і Павла), і прийняв там чернечий постриг. Високе подвижницьке життя його стало відомим при дворі імператора. До кінця свого життя сповідуючи православну віру, преподобний Афанасій мирно помер 821 року.

Іменини: Олександр, Георгій, Григорій, Данило, Захар, Іван, Костянтин, Ольга, Павло, Тимофій.