Події

07:48 05.03.2023

Енергопостачання в Україні продовжиться в неділю в безлімітному режимі

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Енергопостачання в Україні продовжиться в неділю в безлімітному режимі

Україна в неділю, 5 березня, планує пройти 22-й день поспіль без обмежень споживання електроенергії та застосування графіків погодинних відключень через дефіцит ресурсу або проблем із пропускною спроможністю мереж, повідомляють оператори системи розподілу (ОСР, обленерго).

Увечері суботи про відсутність лімітів на 5 березня і планових відключень е/е у своїх соцмережах повідомили "Полтаваобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Волиньобленерго", "Сумиобленерго", Закарпаттяобленерго", Чернівціобленерго", а також група ДТЕК щодо Києва, Київської, Дніпропетровської та Одеської областей.

При цьому оператори зазначають, що в разі зростання споживання або інших обставин обмеження можливі.

Як повідомлялося, "Укренерго" в суботу попередила про можливе вимкнення світла в Одеському регіоні в неділю-понеділок у зв'язку з ремонтами в мережах після аварій у магістральних мережах, остання з яких сталася 27 лютого, в результаті чого тимчасово без світла залишилися майже всі райони Одеси та Одеський район. До кінця дня аварія була ліквідована, споживачі були підключені за резервною схемою.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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