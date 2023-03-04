Кількість жертв ракетного удару по будинку в Запоріжжі збільшилася до 11 людей

Кількість жертв ракетного удару по п'ятиповерховому будинку в Запоріжжі збільшилася до 11 осіб, повідомила Держслужба з НС.

"О 16:30 під час розбору завалів у п'ятиповерховому житловому будинку вилучено тіло загиблої жінки. Загалом деблоковано тіла 11 загиблих (із них 1 дитина)", - повідомила ДСНС у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у ніч на четвер, 2 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Одна з ракет влучила в житловий багатоповерховий будинок.