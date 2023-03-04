Події

19:02 04.03.2023

Кількість жертв ракетного удару по будинку в Запоріжжі збільшилася до 11 людей

1 хв читати
Кількість жертв ракетного удару по будинку в Запоріжжі збільшилася до 11 людей

Кількість жертв ракетного удару по п'ятиповерховому будинку в Запоріжжі збільшилася до 11 осіб, повідомила Держслужба з НС.

"О 16:30 під час розбору завалів у п'ятиповерховому житловому будинку вилучено тіло загиблої жінки. Загалом деблоковано тіла 11 загиблих (із них 1 дитина)", - повідомила ДСНС у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у ніч на четвер, 2 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Одна з ракет влучила в житловий багатоповерховий будинок.

 

 

 

Теги: #запоріжжя #жертви #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:23 04.03.2023
Окупанти обстріляли с.Мар'ївка Запорізького району, без жертв - голова ОП

Окупанти обстріляли с.Мар'ївка Запорізького району, без жертв - голова ОП

14:04 04.03.2023
Окупанти від ранку кілька разів обстріляли Нікопольський район, загинули двоє мирних жителів

Окупанти від ранку кілька разів обстріляли Нікопольський район, загинули двоє мирних жителів

08:00 04.03.2023
Кількість жертв ракетної атаки по житловому будинку в Запоріжжі зросла до десяти людей

Кількість жертв ракетної атаки по житловому будинку в Запоріжжі зросла до десяти людей

07:37 04.03.2023
Збільшилася до семи кількість жертв російської терористичної атаки в Запоріжжі

Збільшилася до семи кількість жертв російської терористичної атаки в Запоріжжі

17:58 03.03.2023
У Запоріжжі деблоковано тіла п'яти загиблих із будинку, що зазнав ракетної атаки РФ, - ДСНС

У Запоріжжі деблоковано тіла п'яти загиблих із будинку, що зазнав ракетної атаки РФ, - ДСНС

11:16 03.03.2023
Під завалами будинку в Запоріжжі було виявлено чотирьох загиблих і фрагменти тіл - ДСНС

Під завалами будинку в Запоріжжі було виявлено чотирьох загиблих і фрагменти тіл - ДСНС

10:54 03.03.2023
Секретар Запорізької міськради підтвердив інформацію про п'ятьох загиблих унаслідок влучання ракети в житловий будинок

Секретар Запорізької міськради підтвердив інформацію про п'ятьох загиблих унаслідок влучання ракети в житловий будинок

10:38 03.03.2023
Кількість загиблих від ракетного удару РФ по багатоповерхівці в Запоріжжі зросла до п'яти - ЗМІ

Кількість загиблих від ракетного удару РФ по багатоповерхівці в Запоріжжі зросла до п'яти - ЗМІ

08:49 03.03.2023
Окупанти обстріляли три райони Харківщини, загинула пенсіонерка

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, загинула пенсіонерка

08:20 03.03.2023
У результаті обстрілів на Донеччині загинуло дві людини, пятеро поранено

У результаті обстрілів на Донеччині загинуло дві людини, пятеро поранено

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Справа щодо агресії, яку вже цього літа "будуватиме" в Гаазі Центр розслідування злочинів агресії, згодом може розглядатися спецтрибуналом

Визначення "геноцид" стовідсотково підпадає під українську ситуацію, РФ сама підкидає докази - керівник департаменту Офісу генпрокурора

Оперативне створення трибуналу за злочини агресії вплине на перебіг війни і звузить географію пересування Путіна

Окупанти влаштовують на роботу на Запорізьку АЕС людей без спецосвіти, наслідки непередбачувані

Ворог продовжує наступ на п’яти напрямках

ОСТАННЄ

Агентство відновлення у 2023 році сфокусується на 11 регіонах

МВС уже почало розробку механізму відновлення безпекового простору в Україні після перемоги - Клименко

Генпрокурор про модель створення трибуналу: Ми чуємо рекомендації про застосування процедур МКС, що дасть змогу довіряти трибуналу

Голова Євроюсту: Ми підтримуємо розслідування воєнних злочинів, але не нам визначати модель трибуналу

Голова Верховного суду: Справи щодо геноциду українців незабаром масово розглядатимуть українські суди

Справа щодо агресії, яку вже цього літа "будуватиме" в Гаазі Центр розслідування злочинів агресії, згодом може розглядатися спецтрибуналом

Визначення "геноцид" стовідсотково підпадає під українську ситуацію, РФ сама підкидає докази - керівник департаменту Офісу генпрокурора

Оперативне створення трибуналу за злочини агресії вплине на перебіг війни і звузить географію пересування Путіна

Велика Британія подвоїть кількість танків Challenger 2 для України - посол

Окупанти влаштовують на роботу на Запорізьку АЕС людей без спецосвіти, наслідки непередбачувані

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА