Генпрокурор США про протистояння України російській агресії: Це боротьба за весь демократичний світ

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд наголошує, що боротьба українців та українських правоохоронців з російською агресією є боротьбою за демократичний світ, тому Міністерство юстиції США долучається до розслідувань воєнних злочинів.

"Я тут (у Львові на "юридичному Рамштайні" - ІФ-У), тому що боротьба України - це не тільки про Україну. Це про всю демократію, глобальну свободу, і ми на вашому боці. Я тут, тому що я хочу, щоб ви знали, що ви не одні, ми підставляємо вам плече у ваших зусиллях і світових зусиллях притягнути до відповідальності за звірства, вчинені в Україні. Я тут, щоб дати вам знати, що ми з вами", - сказав генпрокурор США в п'ятницю у Львові під час відкриття міжнародної конференції "United for justice".

Він наголосив, що рівень звірств, які вчинила РФ, не можна порівняти з жодними злочинами у військових конфліктах після Другої світової війни.

За словами Гарланда, впродовж року прокурори зібрали масив доказів злочину РФ проти цивільного населення та цивільної інфраструктури, задокументовано факти депортації українських дітей та вчинення сексуального насильства російськими військовими.

Він зазначив, що українські прокурори, як і українці загалом сміливо стоять на захисті демократії, верховенства права.

"США, Міністерство юстиції має честь сьогодні стати поруч із вами.... Сміливість українців надихає і створює міжнародну коаліцію - притягнути до відповідальності російський режим за його злочини. Наразі США підписали угоду з Україною, Словенією, Польщею, Естонією, Латвією, Словаччиною об'єднати зусилля, щоб притягнути до відповідальності Росію за воєнні злочини", - зазначив генпрокурор.

За його словами, ця угода сприятиме ідентифікації воєнних злочинців і розслідуванню справ щодо них. Генпрокурор США запевнив, що воєнні злочинці будуть знайдені і не зможуть уникнути відповідальності.

Гарланд вважає, що разом американські та українські прокурори розслідуватимуть, зокрема, резонансні кейси злочинів РФ, включно з атаками на цивільні цілі.

При цьому генпрокурор США зазначив, що не вперше Міністерство юстиції США працює з українським Офісом генпрокурора.

Як повідомлялося, у п'ятницю у Львові перед стартом міжнародної конференції "United for justice" український генеральний прокурор Андрій Костін і генеральний прокурор США Меррік Гарланд підписали меморандум про взаєморозуміння між міністерством юстиції США та Спільною слідчою групою (Joint Investigation Team, JIT) із розслідування воєнних злочинів РФ.