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17:26 02.03.2023

Зима 2022/2023 була однією з найтепліших в Україні за останні два століття - науковці

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Зима 2022/2023 була однією з найтепліших в Україні за останні два століття - науковці

Минула зима 2022/2023 років стала однією з найтепліших в Україні за останні два століття, ідеться у статті доктора географічних наук Віктора Вишневського та директора Центральної геофізичної обсерваторії Андрія Куцого, яку вони написали для "Урядового кур'єра".

Науковці зазначають, що минулої зими в Україні не фіксували ані сильних морозів, ані сильних снігопадів, ані ураганів.

"У Києві середня температура повітря торік у грудні становила -0,7°С, що помітно вище за норму 1991-2020 років -1,8°С. Січень 2023-го виявився навіть теплішим: його середня температура становила -0,3°С із нормою -3,2°С. Приблизно така сама температура була і в лютому -0,2°С, норма якого становить -2,3°С", - ідеться в статті.

Уточнюється, що лише двічі за зиму температура в Києві опускалася до -10°С і нижче. Мінімальну температуру (-10,9°С) зафіксовано 6 грудня 2022 року.

Повідомляється, що зима "рясніла температурними рекордами, а саме високою температурою, яку раніше ніколи не спостерігали". "Особливо незвичною була температура повітря 1 та 2 січня, коли в столиці вона сягнула +13,2°С", - наголошують науковці.

Вони додають, що загалом за температурою повітря зима 2022/2023 років виявилася однією з найтепліших за всю історію спостережень із 1812 року. "Принаймні вона увійшла до п'ятірки найтепліших, і це за період понад 200 років", - уточнюється в статті.

У ній зазначено, що порівняно невеликою виявилася кількість опадів і висота снігового покриву. У Києві найбільшу висоту снігового покриву (15 см) зафіксовано 19 листопада.

Науковці додають, що зима "виявилася поблажливою" до українців і в плані небезпечних проявів погоди: хуртовин, сильного туману тощо.

Теги: #зима #оцінка #науковці

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