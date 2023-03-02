Події

17:22 02.03.2023

Учасники зустрічі G20 закликали без зволікань продовжити "зернову угоду" - Блінкен

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Учасники зустрічі G20 закликали без зволікань продовжити "зернову угоду" - Блінкен

Учасники саміту міністрів закордонних справ G20 надіслали чіткий сигнал про те, що Чорноморську зернову ініціативу треба продовжити і зробити це без зволікань, заявив у четвер держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Сигнал, який країни сьогодні направили, зрозумілий: продовжте Чорноморську зернову ініціативу і зміцніть її. Зробіть це без зволікань", - сказав він журналістам під час пресконференції за підсумками саміту.

22 липня в Стамбулі за участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання документів про створення коридору для вивезення зерна з трьох портів на українській території - Чорноморська, Одеси та Південного. Наприкінці лютого повідомлялося, що обсяг експорту українського продовольства в рамках зернової угоди перевищив 22 млн.

Дія ініціативи закінчується 18 березня цього року.

Теги: #g20 #блінкен #зернова_ініціатива

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