Учасники зустрічі G20 закликали без зволікань продовжити "зернову угоду" - Блінкен

Учасники саміту міністрів закордонних справ G20 надіслали чіткий сигнал про те, що Чорноморську зернову ініціативу треба продовжити і зробити це без зволікань, заявив у четвер держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Сигнал, який країни сьогодні направили, зрозумілий: продовжте Чорноморську зернову ініціативу і зміцніть її. Зробіть це без зволікань", - сказав він журналістам під час пресконференції за підсумками саміту.

22 липня в Стамбулі за участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання документів про створення коридору для вивезення зерна з трьох портів на українській території - Чорноморська, Одеси та Південного. Наприкінці лютого повідомлялося, що обсяг експорту українського продовольства в рамках зернової угоди перевищив 22 млн.

Дія ініціативи закінчується 18 березня цього року.