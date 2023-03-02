Події

11:33 02.03.2023

Квитки на дев'ять шоу "Євробачення-2023" у Ліверпулі почнуть продавати 7 березня

2 хв читати
Квитки на дев'ять шоу "Євробачення-2023" у Ліверпулі почнуть продавати 7 березня

Квитки на дев'ять шоу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023" у Ліверпулі почнуть продавати 7 березня.

"Організатори пісенного конкурсу "Євробачення-2023", британський суспільний мовник BBC, назвали дату початку продажу квитків на дев'ять шоу в Ліверпулі. Вони надійдуть у продаж у вівторок, 7 березня, о 14:00", - йдеться в повідомленні "Суспільного".

Зазначається, що гранд-фінал конкурсу відбудеться на арені Liverpool біля річки Мерсі в суботу, 13 травня, півфінали відбудуться 9 і 11 травня, а на додачу до трьох телевізійних шоу всі охочі зможуть придбати квитки на шість генеральних репетицій.

Квитки надійдуть у продаж на сайті www.ticketmaster.co.uk і всі охочі зможуть придбати квитки тільки на одне шоу за раз.

Згідно з повідомленням, квитки на гранд-фінал "Євробачення-2023" обійдуться від £80 до £380 (орієнтовно від 3547 до 16850 грн), на півфінали - від £30 до £290 (орієнтовно від 1330 до 12859 грн).

"Окрім шоу на арені Liverpool, гості "Євробачення-2023", що відбудеться у Великій Британії від імені України, зможуть відвідати низку безкоштовних подій у місті проведення конкурсу. До них входить і "ЄвроФест" - двотижневий культурний фестиваль, який розпочнеться 1 травня та включатиме 24 заходи, 19 з яких будуть реалізовані в співпраці між британськими та українськими митцями", - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, гурт Tvorchi з піснею Heart Of Steel переміг у національному відборі та представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2023".

Через війну, що триває, після низки обговорень було вирішено, що "Євробачення-2023" відбудеться у Великій Британії (Ліверпуль) від імені України. Гасло конкурсу 2023 року - "Об'єднані музикою", а на логотипі зображено серця в національних кольорах України та Великої Британії, які "б'ються в унісон".

Україна голосуватиме у другому півфіналі "Євробачення-2023", який відбудеться 11 травня.

Теги: #квитки #євробачення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:07 25.02.2023
Велика Британія виділила 10 млн фунтів і 3 тис. квитків для українців на Євробачення

Велика Британія виділила 10 млн фунтів і 3 тис. квитків для українців на Євробачення

12:13 07.02.2023
Як спланувати поїздку на поїзді у 2023 році

Як спланувати поїздку на поїзді у 2023 році

09:33 01.02.2023
Україна голосуватиме у другому півфіналі "Євробачення-2023" 11 травня

Україна голосуватиме у другому півфіналі "Євробачення-2023" 11 травня

12:39 31.01.2023
"Євробачення-2023" відбудеться під гаслом "Об'єднані музикою"

"Євробачення-2023" відбудеться під гаслом "Об'єднані музикою"

14:09 29.01.2023
Повернуті квитки на поїзд Київ-Варшава будуть у продажу за день до відправлення

Повернуті квитки на поїзд Київ-Варшава будуть у продажу за день до відправлення

17:52 20.12.2022
Звернення Krutь не є підставою для припинення участі групи Tvorchi у нацвідборі на "Євробачення-2023" - оргкомітет

Звернення Krutь не є підставою для припинення участі групи Tvorchi у нацвідборі на "Євробачення-2023" - оргкомітет

12:59 06.12.2022
"Укрзалізниця" інтегрує оплату квитків кільцевої електрички з транспортною системою Києва

"Укрзалізниця" інтегрує оплату квитків кільцевої електрички з транспортною системою Києва

14:02 01.12.2022
Фіналісти нацвідбору на "Євробачення-2023" провели презентацію своїх пісень

Фіналісти нацвідбору на "Євробачення-2023" провели презентацію своїх пісень

12:42 17.11.2022
"Суспільне" оголосило 10 фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2023"

"Суспільне" оголосило 10 фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2023"

11:10 17.11.2022
"Укрзалізниця" запускає благодійний продаж квитків на перший потяг до Севастополя

"Укрзалізниця" запускає благодійний продаж квитків на перший потяг до Севастополя

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Подоляк: Повідомлення про українські ДРГ у Росії - класична провокація

Від ракетного удару по будинку в Запоріжжі загинули чотири людини, п'ятеро вважаються зниклими безвісти

Зеленський про нічний удар по Запоріжжю: Держава-терорист хоче перетворити кожен день для наших людей на день терору

Кількість загиблих у Запоріжжі зросла до трьох - Нацполіція

Понад 150 тисяч окупантів знищено від початку повномасштабного вторгнення в Україну

ОСТАННЄ

ОК "Північ" попереджає про можливі провокації для дискредитації ЗСУ

Подоляк: Повідомлення про українські ДРГ у Росії - класична провокація

СБУ передала до суду матеріали стосовно 41 депутата Держдуми РФ, які голосували за визнання "Л/ДНР"

Україна очікує від саміту НАТО інформації про час та умови її вступу до Альянсу

Понад половина ВПО, які опинилися в Києві, збираються пов'язати своє життя зі столицею, вважаючи її комфортною, а киян - доброзичливими

Найближчими днями в Україні переважно без опадів, уночі подекуди ще невеликі морози вночі

Єрмак обговорив із помічником генсека НАТО посилення української ППО, отримання бронетехніки та просування до членства в альянсі

Дефіцит потужності відсутній 19-й день поспіль і поки що не прогнозується - "Укренерго"

Реконструкція зоопарку в Києві принесла столиці 2 млн грн збитків, про підозру повідомлено чиновникам КП і підряднику

БЕБ виявило підроблену каву відомого бренду на Закарпатті

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА