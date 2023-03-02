Квитки на дев'ять шоу "Євробачення-2023" у Ліверпулі почнуть продавати 7 березня

Квитки на дев'ять шоу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023" у Ліверпулі почнуть продавати 7 березня.

"Організатори пісенного конкурсу "Євробачення-2023", британський суспільний мовник BBC, назвали дату початку продажу квитків на дев'ять шоу в Ліверпулі. Вони надійдуть у продаж у вівторок, 7 березня, о 14:00", - йдеться в повідомленні "Суспільного".

Зазначається, що гранд-фінал конкурсу відбудеться на арені Liverpool біля річки Мерсі в суботу, 13 травня, півфінали відбудуться 9 і 11 травня, а на додачу до трьох телевізійних шоу всі охочі зможуть придбати квитки на шість генеральних репетицій.

Квитки надійдуть у продаж на сайті www.ticketmaster.co.uk і всі охочі зможуть придбати квитки тільки на одне шоу за раз.

Згідно з повідомленням, квитки на гранд-фінал "Євробачення-2023" обійдуться від £80 до £380 (орієнтовно від 3547 до 16850 грн), на півфінали - від £30 до £290 (орієнтовно від 1330 до 12859 грн).

"Окрім шоу на арені Liverpool, гості "Євробачення-2023", що відбудеться у Великій Британії від імені України, зможуть відвідати низку безкоштовних подій у місті проведення конкурсу. До них входить і "ЄвроФест" - двотижневий культурний фестиваль, який розпочнеться 1 травня та включатиме 24 заходи, 19 з яких будуть реалізовані в співпраці між британськими та українськими митцями", - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, гурт Tvorchi з піснею Heart Of Steel переміг у національному відборі та представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2023".

Через війну, що триває, після низки обговорень було вирішено, що "Євробачення-2023" відбудеться у Великій Британії (Ліверпуль) від імені України. Гасло конкурсу 2023 року - "Об'єднані музикою", а на логотипі зображено серця в національних кольорах України та Великої Британії, які "б'ються в унісон".

Україна голосуватиме у другому півфіналі "Євробачення-2023", який відбудеться 11 травня.