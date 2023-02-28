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14:14 28.02.2023

Однією із проблем отримання компенсації за втрачене через війну житло може стати підтвердження права власності – думка

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Однією з проблем отримання компенсації за втрачене через війну житло може стати підтвердження права власності, в окремих випадках, документом, що встановлює право, буде рішення суду, вважає управляючий партнер юридичної компанії "Максим Боярчуков і Партнери" Максим Боярчуков агентству "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №7198 про створення Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених воєнною агресією Російської Федерації, та порядок компенсації за нього.

"В умовах воєнного стану актуальною проблемою є масове переселення та евакуація громадян із зон проведення бойових дій до більш безпечних міст нашої країни. Як наслідок, можуть бути пошкоджені або повністю втрачені документи, що підтверджують права на нерухоме майно", - зазначив Боярчуков.

За його словами, п.7 ст.3 закону №7198 передбачає, що до заяви про надання компенсації додається низка документів, які б підтверджували: право власності на пошкоджений або знищений об'єкт нерухомого майна; інвестування та фінансування будівництва об'єкта житлового будівництва, щодо якого отримано право на виконання будівельних робіт та який не прийнято в експлуатацію, а також сплату коштів за такий об'єкт; факт, що громадянин України є членом житлово-будівельного (житлового) кооперативу та викупив квартиру, інше житлове приміщення кооперативу, сплативши за відповідний об'єкт повну вартість; смерть власника чи оголошення його померлим; пріоритетне право отримання компенсації (за його наявності).

Якщо право власності заявника зареєстровано у Державному реєстрі прав на нерухоме майно (зокрема його архівної складової – Реєстрі прав власності на нерухоме майно), то документи, що підтверджують право власності, не надаються.

Таким чином, тим особам, право власності яких було зареєстровано у реєстрі прав, для отримання компенсації потрібно просто подати заяву. Навіть у разі втрати документів вони захищені. Якщо нерухомість не була зареєстрована в Реєстрі, то для отримання компенсації необхідно відновити втрачені документи.

"Загалом будь-який із цих документів можна отримати, звернувшись до відповідного органу або установи з проханням видати дублікат. А щодо документів, що підтверджують фінансові операції, - звернутися до відповідної банківської установи. Якщо орган розформований/реорганізований/ліквідований, то власнику необхідно звернутися до суду із позовом про визнання права власності на таке майно. У такому разі правовстановлюючим документом буде рішення суду", - пояснив Боярчуков.

Юрист додав, що закон №7198 вносить зміни до закону "Про судовий збір" щодо звільнення таких заявників від сплати судового збору.

Як повідомлялося, згідно із законом №7198 компенсації надаватимуться виключно за пошкоджену або зруйновану з 24 лютого 2022 року житлову нерухомість. Закон не поширюється на об'єкти, які на дату введення воєнного стану перебували на тимчасово окупованих територіях.

Власники квартир та інших житлових приміщень зможуть отримати житловий сертифікат, що підтверджує гарантії держави фінансувати придбання житла (зокрема збудованого у майбутньому) у межах певної суми, тоді як власники приватних будинків матимуть вибір між отриманням сертифіката та грошовою компенсацією. Така грошова компенсація нараховуватиметься у спеціальному режимі для фінансування будівництва.

Законопроєкт не встановлює граничний розмір компенсацій, а також обмеження за місцем розташування, типу та площі нового житла, профінансованого сертифікатом. При цьому якщо вартість житла буде нижчою від зазначеної в сертифікаті суми, залишок компенсації виплачуватиметься лише за рахунок коштів, отриманих від РФ для відшкодування збитків.

Термін подання заяви про отримання компенсації – період дії воєнного стану та протягом одного року після його скасування. Використовувати сертифікат можна протягом п'яти років від дня видачі, при цьому відчужувати житло (окрім успадкування) заборонено на п'ять років.

Розглядом заявок займатимуться комісії із розгляду питань щодо надання компенсації, створені виконавчими органами місцевих рад, військовими чи військово-цивільними адміністраціями.

Згідно із законопроєктом, джерелами фінансування компенсацій, зокрема, можуть виступати державний та місцеві бюджети; кошти міжнародних фінорганізацій, кредиторів та інвесторів; міжнародна технічна та/або зворотна або неповоротна фінансова допомога; репарації чи інші стягнення з РФ.

Як повідомлялося, через "Дію" українці подали вже понад 325 тис. повідомлень про знищення чи пошкодження житла.

Теги: #юрист #війна #компенсація #нерухомість

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