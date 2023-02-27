У Харкові підлітки спробували взяти участь у російському флешмобі, усіх затримано

Кілька десятків підлітків, які планували масову бійку в рамках запущеного з РФ флешмобу, зібралися на площі Конституції в Харкові приблизно о 14:00 у понеділок, де і були затримані правоохоронцями, повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції України в Харківській області.

"За попередніми даними, кілька десятків підлітків зібралися, щоб підтримати флешмоб, запущений Російською Федерацією... для вчинення масової бійки. Поліція оперативно затримала всіх юнаків і дівчат і доправила до поліцейських підрозділів для з'ясування всіх обставин", - ідеться в повідомленні.

За словами начальника облуправління поліції Володимира Тимошка, правоохоронці запрошують батьків, діти яких взяли участь у флешмобі. З ними зустрічатимуться ювенальні поліцейські та проводитимуть профілактичні бесіди.

"Я звертаюся до всіх дорослих. Будьте уважні з вашими дітьми, підтримуйте з ними постійний зв'язок, допомагайте їм розібратися в тому, що відбувається, де добро, а де зло. Війна триває не тільки на полі бою. Ворог хоче знищити нашу країну і використовує наших із вами дітей для досягнення своїх кровожерливих цілей. Тільки разом ми зможемо зупинити це", - сказав Тимошко.

Трохи згодом він уточнив на своїй сторінці у фейсбуці, що в поліцію було доставлено 257 осіб, переважно неповнолітніх.

"257 людей - запрошено до відділів поліції міста, з яких лише 30 повнолітні! Скільки з них сьогоднішню ніч могли провести в лікарні? Добре те, що добре закінчується. За задумом ФСБ недодержави, яка шляхом маніпулювання та обману «зібрала» в групи всіх цих людей, вони повинні були вчинити масову бійку в центрі міста, щоб ТВ недодержави могло посмакувати з цього. У багатьох вилучено балончики з газом, ножі, кастети!", - написав очільник облуправління поліції.

За словами Тимошка, усіх неповнолітніх передадуть батькам, за участю повнолітніх буде проведено слідчі дії, спрямовані на встановлення організаторів.

Інформація зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.