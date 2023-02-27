Одна людина загинула, четверо поранені в результаті нічного обстрілу Хмельницького

Унаслідок нічної атаки Хмельницького ударними дронами загинула одна людина, ще 4 дістали поранення, є пошкодження будівель, повідомив міський голова Олександр Симчишин.

"Чергова масована терористична атака на Хмельницьку громаду. Цього разу ворог використав БПЛА. Наразі відомо про 1 загиблого та 4 поранених. Пошкоджено низку будівель", - написав він у телеграм-каналі в понеділок уранці.

Симчишин зазначив, що триває гасіння пожеж.