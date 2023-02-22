22 лютого: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 364 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 364 RUSSIAN AGRESSION

22 лютого відзначають Міжнародний день підтримки жертв злочинів, Всесвітній день роздумів і День засновників скаутського руху.

США - День народження Джорджа Вашингтона, День кішки в Японії, фестиваль Сонця в Абу-Сімбелі в Єгипті, в Індії - День матері.

Православна церква вшановує пам'ять священномученика Панкратія.

У католицькій церкві - Попільна середа - початок Великого посту.

Міжнародний день підтримки жертв злочинів

Щороку 22 лютого у низці країн відзначається пам'ятна дата — День підтримки жертв злочинів, покликана звернути увагу на проблеми людей, які постраждали від кримінальних дій.

Дата обрана у зв'язку з тим, що 22 лютого 1990 уряд Англії опублікував "Хартію жертв злочинів".

У вересні 1985 року сьомий конгрес ООН щодо запобігання злочинності та поводженню з правопорушниками затвердив Декларацію основних принципів правосуддя для жертв злочину та зловживання владою. 29 листопада 1985 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила цю Декларацію, вперше розробивши універсальні принципи підтримки та захисту жертв злочинів і зловживань владою.

День народження Джорджа Вашингтона

Традиційно щороку 22 лютого в Америці святкують День народження Джорджа Вашингтона – першого президента, який вважається "батьком-засновником" країни.

Офіційно День народження Джорджа Вашингтона вперше відсвяткували в 1880 році. У 1885 році свято набуло статусу загальнонаціонального.

З середини 1970-х років на пропозицію Конгресу було вирішено відзначати День пам'яті всіх президентів США. Офіційно це свято називається Днем президентів. Його відзначають у третій понеділок лютого, однак у багатьох штатах (насамперед у південних) дотримуються традиції вшановувати пам'ять одного лише Джорджа Вашингтона.

День кішки в Японії

Щороку 22 лютого в Японії відзначають День кішки — неофіційне свято, присвячене одній із найпопулярніших домашніх тварин.

Слово "два" японською звучить "ні". Тому все просто й логічно. "Нян-нян-нян" (саме так нявкає кішка по-японськи) - це "два-два-два", відповідно, - це двадцять друге число другого місяця.

Вважають, що кішки потрапили до Японії з Китаю приблизно у 6 столітті нашої ери (у період Нара). Далеких предків нинішніх кішок брали на корабель, щоб оберігати від мишей священні буддійські книги, які перевозили з Китаю в Японію.

У період Хеян (794-1192) кішку починають зображувати на картинах і в книгах. Згодом, упродовж століть, кішки розселялися по всій Японії та еволюціонували, внаслідок чого з'явилася відома порода японської кішки – японський бобтейл – з круглою мордочкою та коротким хвостом.

Ще цього дня:

1930 – У Менсфілді (Англія) вперше провели футбольний поєдинок при електричному освітленні;

1935 - З'явилася заборона для небесних суден літати над Білим домом – резиденцією президента США;

1946 – Відкритий антибіотик стрептоміцин;

2000 - В Україні відбулося скасування смертної кари.

Церковне свято

День пам'яті священномученика Панкратія

Цього дня православна церква вшановує пам'ять преподобного Панкратія Печерського — самітника, який жив у 13 столітті. За переказами, він пішов у печери і вів там аскетичний спосіб життя, проводячи час у молитвах.

Попільна середа

Попільна середа - початок Великого посту у західних християн.

Попільна середа відкриває Великий піст у латинському обряді католицької, англіканської та деяких лютеранських церков, що триває 45 днів (або 46 днів — у високосний рік) і закінчується Великоднем.

У цей день, згідно з давнім звичаєм, вірянам наноситься на чоло знамення хреста освяченим попелом. У єврейській традиції посипання голови попелом символізує скорботу і покаяння.

Іменини: Василь, Геннадій, Іван, Петро, Тихін.