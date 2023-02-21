У Херсонській міськраді повідомляють про п'ятьох загиблих та 16 госпіталізованих унаслідок обстрілу міста

П'ятеро людей загинули та 16 дістали поранень унаслідок обстрілу російськими окупантами м. Херсону у вівторок, повідомляється у телеграм-каналі Херсонської міської ради у вівторок.

"Станом на зараз 21 людина у Херсоні постраждала від обстрілів армії РФ сьогодні вдень. 5 людей загинули, 16 - знаходяться у лікарнях міста. Їм надається допомога", - йдеться у повідомленні.

В Офісі генерального прокурора України повідомляють про п'ятьох загиблих та щонайменше 15 поранених унаслідок обстрілу.

"Збройні сили РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл житлових масивів міста Херсону. Ворожі снаряди влучили у зупинку громадського транспорту. Внаслідок цього двоє людей загинули на місці, інші двоє – дорогою до лікарні.

Також від обстрілу у власній оселі загинула літня жінка. Наразі відомо про щонайменше 15 поранених. Остаточна кількість потерпілих уточняється. Пошкоджено будинки та автомобілі", - повідомляється на сайті відомства.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством (ч.2 ст.438 Кримінального кодексу України).

За даними Офісу генпрокурора, обстріл Херсону триває.

Як повідомлялося, раніше на сторінці Оперативного командування "Південь" у фейсбуці з'явилася інформація про загибель шістьох людей та поранення 12 унаслідок обстрілу російськими окупантами м. Херсону у вівторок.

"Ворог вдарив по житлових кварталах, об’єктах критичної інфраструктури, дитячому садочку, лікарні, приватних гаражах і автівках. Декілька будинків отримали суттєві пошкодження, в багатоквартирних – внаслідок прямого влучання палає кілька квартир. Обстріляно місцевий ринок і зупинку громадського транспорту. Просто серед вулиці, у власних домівках та на робочих місцях мирні мешканці Херсону отримували поранення і вмирали", - йдеться у повідомленні.

За даними ОК "Південь", обстріл відбувався з реактивних систем залпового вогню.