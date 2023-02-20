Події

09:15 20.02.2023

Окупанти вранці обстріляли Харківщину, дві людини поранені, під завалами приватного будинку може бути жінка

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Окупанти вранці обстріляли Харківщину, дві людини поранені, під завалами приватного будинку може бути жінка

У понеділок уранці російські окупаційні війська обстріляли Куп'янський і Харківський райони області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У селі Новоосинове зруйновано приватний житловий будинок. За попередніми даними, під завалами може перебувати жінка. На місці працюють рятувальники. У с. Курилівка обстрілом пошкоджено будівлі сільгосппідприємства. Сталася масштабна пожежа. Крім того, вранці ворог обстріляв Стрілечу... Поранено двох цивільних. Жінку госпіталізували, чоловік отримав медичну допомогу на місці", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, минулої доби окупанти обстріляли щонайменше 11 прикордонних населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Внаслідок цього у Куп'янську пошкоджено будівлю медичного закладу, об'єкт цивільної промисловості, 9-поверховий багатоквартирний будинок, приватні будинки, гараж, господарські будівлі, пам'ятники на цвинтарі. У Дворічній пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини. Внаслідок обстрілу Липців пошкоджено приватні житлові будинки. Поранено двох жінок (50 років та 32 роки). У Вовчанську осколкових поранень дістала 45-річна жінка. У Кругляківці внаслідок ворожого обстрілу поранений 40-річний чоловік.

 

Теги: #харківська_область #обстріл

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