Події

10:27 18.02.2023

Понад половина росіян повідомляють про участь їхніх друзів чи родичів у війні проти України – британська розвідка

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Більше ніж половина (52%) росіян заявляють про наявність у них друзів або родичів, які брали участь у війні РФ проти України, повідомляється у звіті оборонної розвідки, опублікованій у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в суботу з посиланням на дані проведеного в РФ соціологічного опитування.

У британській розвідці у зв'язку з цим зазначають, що Кремлю стає важче захистити російське населення від війни в Україні.

"Андрій Турчак, лідер російської парламентської групи, яка займається так званою спеціальною військовою операцією в Україні, заявив 16 лютого 2023 року, що група подала звіт президентові Росії Путіну. Звіт, імовірно, охоплюватиме такі питання, як соціальна підтримка мобілізованих та їхніх родин. Ця проблема, ймовірно, стане більш актуальною, якщо відбуватиметься подальша мобілізація (явна чи неявна). Путін цілком може озвучити ці питання у своєму зверненні до нації 21 лютого 2023 року", - йдеться у повідомленні.

 

Теги: #війна #британська_розвідка

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