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07:09 17.02.2023

17 лютого: Цей день в Україні та в світі

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17 лютого: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 359 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 359 RUSSIAN AGRESSION

17 лютого відзначають День спонтанного прояву доброти.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Миколи Сповідника.

День спонтанного прояву доброти

Свято народилося в США, а сьогодні вже має загальносвітове значення і святкується незалежно від громадянства, національності та релігійних переконань.

Найбільш відомий у країнах Західної Європи та США, де цього дня у багатьох містах традиційно проходять благодійні заходи та марафони, в яких беруть участь відомі актори, громадські та політичні діячі.

13 листопада 1998 року в Токіо відбулася перша конференція Світового руху за доброту. У цьому заході взяли участь Японія, Австралія, Велика Британія, США, Канада, Сінгапур і Таїланд. Вони й вирішили, що свято відзначатиметься 17 лютого. Пізніше до руху приєдналося багато європейських країн, серед них і Україна.

Ще цього дня:

1955 – Одеська кінофабрика перетворена на Одеську кіностудію художніх фільмів;

1999 – Верховна Рада України дала дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності та арешт Павла Лазаренка;

2008 – Косово проголосило незалежність від Сербії. До кінця року його визнали 69 країн;

2011 – Почалися збройні заворушення у Лівії.

2015 - Генеральна прокуратура України відмовила уряду Грузії в екстрадиції експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі

2015 - Війна на сході України: в оточеному Дебальцевому точаться жорстокі вуличні бої. Частину міста захоплено російсько-терористичними військами;

2015 - Євросоюз вперше з початку російсько-української війни офіційно визнав участь військ РФ у конфлікті.

Церковне свято

Преподобний Миколай сповідник, ігумен Студійський, пам'ять якого відзначається цього дня, жив у 9 столітті. Під час жорстоких гонінь візантійського імператора Лева Вірменина на християн, преподобний Микола розділив долю преподобного Феодора Студита: їх неодноразово запроторювали до в'язниці і катували. Однак вони продовжували ревно розповсюджувати православ'я серед християн. За своє сповідницьке і подвижницьке життя Микола отримав від Бога дар зцілень, який не вичерпався і після його смерті у 868 році.

Іменини: Олександр, Олексій, Андрій, Ганна, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Катерина, Іван, Кирило, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Федір, Юрій.

Теги: #17_лютого
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