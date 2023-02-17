17 лютого: Цей день в Україні та в світі
ДЕНЬ 359 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 359 RUSSIAN AGRESSION
17 лютого відзначають День спонтанного прояву доброти.
Православна церква вшановує пам'ять преподобного Миколи Сповідника.
День спонтанного прояву доброти
Свято народилося в США, а сьогодні вже має загальносвітове значення і святкується незалежно від громадянства, національності та релігійних переконань.
Найбільш відомий у країнах Західної Європи та США, де цього дня у багатьох містах традиційно проходять благодійні заходи та марафони, в яких беруть участь відомі актори, громадські та політичні діячі.
13 листопада 1998 року в Токіо відбулася перша конференція Світового руху за доброту. У цьому заході взяли участь Японія, Австралія, Велика Британія, США, Канада, Сінгапур і Таїланд. Вони й вирішили, що свято відзначатиметься 17 лютого. Пізніше до руху приєдналося багато європейських країн, серед них і Україна.
Ще цього дня:
1955 – Одеська кінофабрика перетворена на Одеську кіностудію художніх фільмів;
1999 – Верховна Рада України дала дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності та арешт Павла Лазаренка;
2008 – Косово проголосило незалежність від Сербії. До кінця року його визнали 69 країн;
2011 – Почалися збройні заворушення у Лівії.
2015 - Генеральна прокуратура України відмовила уряду Грузії в екстрадиції експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі
2015 - Війна на сході України: в оточеному Дебальцевому точаться жорстокі вуличні бої. Частину міста захоплено російсько-терористичними військами;
2015 - Євросоюз вперше з початку російсько-української війни офіційно визнав участь військ РФ у конфлікті.
Церковне свято
Преподобний Миколай сповідник, ігумен Студійський, пам'ять якого відзначається цього дня, жив у 9 столітті. Під час жорстоких гонінь візантійського імператора Лева Вірменина на християн, преподобний Микола розділив долю преподобного Феодора Студита: їх неодноразово запроторювали до в'язниці і катували. Однак вони продовжували ревно розповсюджувати православ'я серед християн. За своє сповідницьке і подвижницьке життя Микола отримав від Бога дар зцілень, який не вичерпався і після його смерті у 868 році.
Іменини: Олександр, Олексій, Андрій, Ганна, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Катерина, Іван, Кирило, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Федір, Юрій.