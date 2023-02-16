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20:07 16.02.2023

Суд виніс рішення у справі холдингу GNT Group, який захищає одеський термінал

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Західний апеляційний господарський суд 14 лютого розглянув судовий спір українського холдингу GNT Group та компанії-кредитора Argentem Creek Partners та його агента Madison Pacific Trust Ltd, йдеться у пресрелізі холдингу GNT Group.

Справа стосується перевищення повноважень кредитором щодо одеського терміналу ТОВ “Олімпекс Купе Інтернейшнл”, який забезпечує експорт української аграрної продукції за «Зерновою угодою».

Згідно пресрелізу, західний апеляційний господарський суд задовольнив позов Віталія Марченка, незаконно звільненого директора ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», що входить до GNT Group.

Західний апеляційний господарський суд повністю зупинив рішення загальних зборів, яке раніше було прийнято на користь Madison Pacific Trust Ltd:

- про звільнення Віталія Марченка,

- призначення директором підконтрольної особи – адвоката, який немає жодного професійного досвіду щодо діяльності портів та зернових терміналів,

- зміну юридичної адреси з Одеси на Львів, де немає жодного порту.

Як повідомлялося раніше, на користь українського холдингу вже є рішення міжнародних судів. 7 лютого 2023 року Окружний суд Нікосії (Кіпр) ухвалив Наказ про заборону Argentem Creek Partners та його агенту Madison Pacific Trust Ltd на здійснення дій, направлених на заволодіння, обтяження чи продаж зернового терміналу ТОВ “Олімпекс Купе Інтернейшнл”. Цей наказ міжнародного суду має бути врахований українськими судами при ухваленні рішень, а остаточно вирішити їх суперечку з кредиторами має арбітражний суд у Великобританії.

GNT Group – український холдинг, який є значним платником податків та працедавцем. Компанія працює в Україні вже 25 років, залучивши за цей час більше $80 мільйонів інвестицій, входить в ТОП-10 експортерів країни та забезпечує 1 500 робочих місць.

Зерновий термінал ТОВ “Олімпекс Купе Інтернейшнл” має стратегічне значення для України, а діяльність холдингу GNT Group, законними власниками якого є Сергій Гроза та Володимир Науменко, має міжнародне значення, оскільки забезпечує експорт української аграрної продукції в рамках «зернової угоди», таким чином зміцнюючи глобальну продовольчу безпеку та роблячи свій внесок у зусилля міжнародної спільноти з подолання голоду в світі.

Щоб привернути особливу увагу до цього факту та сприяти вирішенню ситуації з кредиторами, трудовий колектив одеського зернового терміналу «Олімпекс Купе Інтернейшнл» публічно звертався до Президента України Володимира Зеленського.

Спір українського холдингу GNT Group з кредитором Argentem Creek Partners та його агентом Madison Pacific Trust Ltd стосується кредиту на $75 мільйонів, який був взятий у 2019 році.

В результаті російського вторгнення у 2022 році GNT Group тимчасово втратила можливість здійснювати виплати за кредитом, але ситуація змінилася після початку роботи «Зернової угоди». ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», що входить до GNT Group, почала отримувати прибутки – таким чином холдинг знову отримав можливість обслуговувати свої кредити.

Не зважаючи на це, у грудні 2022 року Madison Pacific Trust Ltd здійснила спробу змінити керівників ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на підконтрольних осіб та змінити адресу юридичної особи товариства, що у GNT Group охарактеризували як спробу рейдерського захоплення.

Після цього GNT Group публічно висвітлила свою позицію, в якій наголосила на готовності та спроможності здійснення виплат за кредитом, але Madison Pacific Trust Ltd продовжила роботу в тому ж векторі та подала до Господарського суду Львівської області заяву про банкрутство ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» – стратегічно важливого підприємства, яке забезпечує експорт української аграрної продукції в рамках «Зернової угоди».

Теги: #gnt_group #олімпекс_купе_інтернейшнл #сергій_гроза #володимир_науменко

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