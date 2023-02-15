Події

14:11 15.02.2023

Окупанти обстріляли лікарню в Бериславі, поранено співробітника, зруйновано котельню

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Співробітник лікарні м. Берислав Херсонської області дістав поранення внаслідок обстрілу міста російськими окупантами в середу, повідомляється у телеграм-каналі Херсонської обласної військової адміністрації.

"Сьогодні загарбники знову обстріляли лікарню в Бериславі. Ворожі снаряди влучили в котельню - приміщення, яке забезпечує тепло в медзакладі, зазнало руйнувань. Через російську атаку поранено працівника закладу. В ці хвилини за його життя борються лікарі", - йдеться у повідомленні.

Теги: #лікарня #обстріл #берислав

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