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18:33 14.02.2023

Глава Пентагону: Ми робитимемо все можливе, щоб забезпечити Україну боєприпасами у найкоротші терміни

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Глава Пентагону: Ми робитимемо все можливе, щоб забезпечити Україну боєприпасами у найкоротші терміни

Міністр оборони США Ллойд Остін запевнив, що США та міжнародні партнери зроблять усе можливе для забезпечення України достатньою кількістю боєприпасів у найкоротші терміни.

"Війна триває вже рік і використовують велику кількість артилерійських снарядів. Ми робитимемо все можливе, співпрацюватимемо з міжнародними партнерами, щоб забезпечити Україну достатньою кількістю боєприпасів у найкоротші терміни та забезпечити стійкість наших зусиль", - сказав він на пресконференції за результатами засідання Контактної групи з оборони України у Брюсселі.

Також глава Пентагону зазначив, що українські військові наразі проходять навчання в різних європейських регіонах, де, зокрема, робиться акцент на маневрах, що може вплинути на менше використання боєприпасів.

"Ми робимо все можливе, щоб вони мали все необхідне для успіху", - запевнив Остін.

Теги: #пентагон #остін

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