14 лютого: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 356 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 356 RUSSIAN AGRESSION

14 лютого відзначають День святого Валентина, Міжнародний день дарування книг, День комп'ютерника, Трифон Зарізан – свято виноградарів у Болгарії.

Православна церква вшановує пам'ять святого Трифона.

У католиків – День святих Кирила та Мефодія.

День Святого Валентина

14 лютого у багатьох країнах світу відзначається День святого Валентина або День усіх закоханих.

Свято має і конкретного "винуватця" — християнського священика Валентина. Ця історія датується приблизно 269 роком, тоді Римською Імперією правив імператор Клавдій II. Римська армія відчувала гостру нестачу солдатів для військових походів, і воєначальник був переконаний, що головний ворог його намірів - шлюби, оскільки одружений легіонер про славу імперії думає набагато менше, ніж про те, як сім'ю прогодувати. І щоб зберегти у своїх солдатів військовий дух, імператор видав указ, який забороняє легіонерам одружуватися.

Але закохуватися солдати від цього не стали менше. І на їхнє щастя знайшлася людина, яка, не боячись імператорського гніву, стала таємно вінчати легіонерів з їхніми коханими. Ним був священик на ім'я Валентин з римського міста Терни. Ймовірно, він був справжнім романтиком, тому що його улюбленими розвагами було мирити тих, хто посварився, допомагати писати любовні листи і дарувати на прохання легіонерів квіти предметам їхньої пристрасті.

Щойно про це дізнався імператор, він вирішив його "злочинну діяльність" припинити. Валентина засудили до страти. Трагедія ситуації була ще й у тому, що й сам Валентин був закоханий у доньку тюремника. За день до страти священик написав дівчині прощальний лист, де розповів про своє кохання, та підписав його "Твій Валентин". Прочитано воно було вже після того, як його стратили.

Згодом, як християнський мученик, що постраждав за віру, Валентин був канонізований католицькою церквою. А 496 року римський Папа Геласіус оголосив 14 лютого Днем святого Валентина.

Міжнародний день дарування книг

Щороку, починаючи з 2012 року, 14 лютого відзначається Міжнародний день дарування книг, який об'єднує всіх, хто дарує книжки дітям та прищеплює їм любов до читання.

День дарування книг – свято, яке стало міжнародним не тільки через свою глобальну суть, але й тому, що своїм корінням воно вийшло з народу, тобто ініціатива його появи належить одній звичайній людині – американці Еммі Бродмур – засновниці сайту дитячої книги в США.

До того ж, Еммі Бродмур – мати трьох дітей. Саме питання одного із синів, чому немає такого дня, коли люди дарують одна одній книги просто так, і стало поштовхом до появи на світ нового значущого свята. Звертаючись спочатку своїми каналами зв'язку до знайомих блогерів, користувачів соціальних мереж, колег і партнерів по сайту, Еммі ініціювала в 2012 році щорічне проведення 14 лютого Дня дарування книг.

День комп'ютерника

14 лютого 1946 року науковому світу та всім зацікавленим був продемонстрований перший реально працюючий електронний комп'ютер ENIAC I.

Цікаво, що розробка першої обчислювальної машини спонсорувалася американською армією, якій комп'ютер був необхідний для проведення військових розрахунків, планування і програмування. ENIAC I пропрацював до 23 години 45 хвилин 2 жовтня 1955 року, а потім був розібраний.

Ще цього дня:

1907 - Засновано Львівську галерею мистецтв;

1912 - Територія Арізона стає 48-м штатом США;

1929 - Бійня у День святого Валентина. Розправа італійських мафіозі з угруповання Аль Капоне з членами конкуруючого ірландського угруповання Багса Морана, в результаті було вбито семеро людей;

1933 - У Парижі відкривається перша телефонна служба точного часу;

1956 - У Москві відкрився XX з'їзд КПРС. Найбільш відомий засудженням культу особистості та, побічно, ідеологічної спадщини Сталіна;

1961 - Відкритий 103-й елемент, лоуренсій;

2003 - У віці 6,5 років помирає клонована вівця Доллі;

2005 - Створено сервіс YouTube;

2011 - Арабська весна: початок повстання в Бахрейні.

Церковне свято

День пам'яті святого мученика Трифона

Святий Трифон, якого церква вшановує цього дня, жив у 3 столітті в Нікеї. З того часу він прийняв християнські звичаї, а будучи юнаком, виявив дар чудотворення, зцілюючи хворих. Згідно з переказами, Трифон вигнав біса з дочки римського імператора Гордіана III, який, хоч і був ідолопоклонником, християн не переслідував. Проте за правління наступного імператора, Деція Траяна, почалися гоніння, і Трифона стратили.

Іменини: Василь, Гаврило, Давид, Микола, Петро, Семен, Тимофій, Трифон.