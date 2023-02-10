У Туреччині з-під завалів врятували українку з дитиною – ЗМІ

Уродженка України Олена Акгель та її 4-річний син Юксель були врятовані з-під завалів будинку, що обрушився внаслідок землетрусу в місті Іскандерун на півдні Туреччини, повідомляє "CNN Туреччина" у п'ятницю.

"Команда розпочала роботу після того, як почула звуки... Вони підняли уламки й після цього змогли витягнути Юкселя. Після цього в результаті обережної операції з-під руїн будинку витягли Олену Акгель і передали її бригаді медиків. З'ясувавши, що мати й син українського походження здорові, бригада продовжує роботу в зоні лиха", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, в ніч на понеділок потужний землетрус і афтершоки, що відбулися за ним, призвели до загибелі людей і значних руйнувань у кількох провінціях Туреччини, а також на території сусідньої Сирії. Кількість жертв землетрусу перевищила 18 тис., постраждалих – 74 тис.

9 лютого речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що в зоні стихійного лиха в Туреччині під завалами можуть перебувати п'ять українців, одну громадянку госпіталізували, загрози її життюя немає.