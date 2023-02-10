Міноборони Румунії не підтвердило інформацію про порушення повітряного простору країни російською ракетою - ЗМІ

Міністерство оборони Румунії заявило, що не може підтвердити інформацію про проліт російської ракети над територією країни у п'ятницю, 10 лютого, повідомляє румунська редакція "Радіо Свобода".

"Інформація про російську ракету, що пролетіла над повітряним простором Румунії, не підтверджується", - відповіли в міністерстві на запит видання.

При цьому в міністерстві зазначили, що пізніше нададуть оновлену інформацію.

Як повідомлялося, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив про порушення випущеними російськими окупантами з акваторії Чорного моря по території України крилатими ракетами "Калібр" повітряного простору Румунії та Молдови. Міністерство оборони Молдови підтвердило, що російська ракета перетнула повітряний простір країни над селом Мокра у Придністровському регіоні, а потім над селом Косеуци Сороцького району, прямуючи у бік України.

Міністерство закордонних справ Молдови викликало посла РФ Олега Васнєцова, щоб заявити протест через порушення повітряного простору країни.