Події

12:14 09.02.2023

Унаслідок ДТП у Києві за участю швидкої постраждали шестеро людей, серед них - немовля

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Унаслідок ДТП у Києві за участю швидкої постраждали шестеро людей, серед них - немовля

Унаслідок ДТП у четвер у Києві за участю автомобіля швидкої допомоги постраждали шестеро людей, зокрема малолітня дитина, повідомляє ГУ Нацполіції у Києві.

"За попередньою інформацією, внаслідок ДТП постраждали шестеро людей, серед яких малолітня дитина. Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та опитують свідків інциденту", - йдеться у повідомленні столичної поліції.

"Попередньо відомо, що автомобіль швидкої допомоги, на якому були включені звукові та світлові спецсигнали, рухався вулицею В'ячеслава Чорновола з боку проспекту Повітрофлотського. Швидка перевозила немовля до лікарні. У цей час з нею зіткнувся позашляховик Grand Сherokee, внаслідок чого спецтранспорт перекинувся на бік", - зазначають у поліції Києва.

За попередньою інформацією, внаслідок ДТП постраждали шестеро людей, серед яких малолітня дитина. Дитину для подальшої госпіталізації передано медикам.

Поліцейські опитують свідків події та проводять першочергові слідчі дії. Після встановлення всіх обставин події буде надано правову кваліфікацію.

Теги: #дтп #швидка

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