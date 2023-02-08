Події

14:02 08.02.2023

Правоохоронці викрили "чорного археолога", який продавав знайдені унікальні предмети старовини

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За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора викрито діяльність так званого чорного археолога, який незаконно торгував культурними цінностями, повідомляє Офіс генерального прокурора.

У повідомленні відомства в телеграм-каналі в середу зазначено, що зловмисник відкопав предмет старовини у вигляді срібного поясу на території Хмельницької області.

"Згідно з висновками спеціалістів Національного музею України, йдеться про знахідку, датовану серединою III століття. Вона пов'язана з військовою культурою давніх германців у період, коли вони мігрували через територію сучасної України з Північної Європи до Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

У подальшому, за інформацією прокуратури, археолог виставив знахідку на продаж на інтернет-аукціоні.

"Він реалізував артефакти одному із зареєстрованих на ресурсі покупців. Таким чином знайдений скарб, який має особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність, було незаконно привласнено", - інформують у відомстві.

Згідно з чинним законодавством України, предмети археології не можуть бути предметами продажу, колекціонування приватними особами та вивозитися за межі держави.

Під час обшуків за місцями проживання викритих осіб на території Хмельницької та Кіровоградської областей правоохоронці вилучили унікальний скарб ІІІ століття – пояси готів, 787 монет, наконечники від стріл, фрагменти старовинних прикрас на 450 предметів, які можуть мати історичну та культурну цінність.

Наразі встановлюється легальність походження вилучених археологічних предметів. Після проведення експертизи знайдені артефакти можуть бути передані на зберігання до музейних фондів.

 

Теги: #археолог
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