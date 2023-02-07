Російські окупанти примушують співробітників держустанов на окупованих територіях відмовлятися від українського громадянства - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти посилюють тиск на мешканців окупованих територій України. Так, у Мелітополі Херсонської області окупанти змушують мешканців відмовлятися від громадянства України.

"Окупанти примушують працівників державних установ, які отримали громадянство Російської Федерації, відмовитись від українського громадянства у письмовій формі. Погрожують звільненням з роботи", - повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.