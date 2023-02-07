Події

18:43 07.02.2023

Російські окупанти примушують співробітників держустанов на окупованих територіях відмовлятися від українського громадянства - Генштаб ЗСУ

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Російські окупанти примушують співробітників держустанов на окупованих територіях відмовлятися від українського громадянства - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти посилюють тиск на мешканців окупованих територій України. Так, у Мелітополі Херсонської області окупанти змушують мешканців відмовлятися від громадянства України.

"Окупанти примушують працівників державних установ, які отримали громадянство Російської Федерації, відмовитись від українського громадянства у письмовій формі. Погрожують звільненням з роботи", - повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

 

Теги: #генштаб_зсу

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