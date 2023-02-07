Події

08:15 07.02.2023

Окупанти обстріляли лікарню у Вовчанську, сталася пожежа

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У Харківській області минулої доби внаслідок ворожих обстрілів сталося 3 пожежі.

Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, найбільша пожежа спровокувала обстріл міськлікарні у Вовчанську близько 19:20.

"Сталася пожежа на даху двоповерхової будівлі міської лікарні на площі 150 кв.м. До місця події прибули рятувальники 47-ї ДРПЧ разом з колегами з м. Луганська. Вони негайно евакуювали 8 цивільних людей з бомбосховища лікарні, які там переховувались, та приступили до гасіння пожежі", - йдеться у повідомленні.

О 20:06 вогонь було локалізовано, о 20:50 повністю ліквідовано. На місці події працювали 3 одиниці рятувальної техніки та 9 фахівців особового складу ДСНС. Постраждалих немає.

О 20:55 після ще одного обстрілу Вовчанська спалахнув трансформаторний стовп, який пожежники оперативно загасили за допомогою вогнегасника.

Окрім того, близько 21:00 окупанти обстріляли Куп'янськ. Влучення припало на приватне домогосподарство, де спалахнув дах будинку та автомобіль. Авто згоріло повністю. Пожежу на даху будинку площею 2 кв. м. було оперативно ліквідовано.

 

 

Теги: #лікарня #харківська_область #обстріл

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