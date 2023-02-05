Одна людина постраждала в результаті ракетної атаки РФ Харкова в неділю

Унаслідок влучення ворожої ракети С300 в один із житлових будинків у Київському районі Харкова сталася пожежа та постраждала одна людина, повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Одна з ракет потрапила в житлову забудову центра Харкова. Наразі відомо про пожежу в одному з житлових будинків та одну постраждалу людину", - пізніше у телеграмі уточнив Терехов.

Як повідомлялося, влучення двох російських ракет у неділю вранці зафіксовано в Київському районі Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов.