5 лютого: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 347 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 347 RUSSIAN AGRESSION

5 лютого відзначають Всесвітній день нутелли та День ерудита.

У Фінляндії – День Рунеберга, у США – День метеоролога, у Франції – День фіалок у Тулузі, у Японії – свято снігу, у Данії – День народження кронпринцеси Мері, день Конституції в Мексиці, а в Бурунді – День єдності.

Католицька церква вшановує пам'ять святої Агати.

Православна - пам'ять священномученика Климента, єпископа Анкірського, та мученика Агафангела.

У цей день:

1913 – У Львові в Українському народному домі всі академічні товариства влаштували великий бал;

1924 – ВВС розпочала щогодинну передачу сигналів точного часу;

1928 - Німецький хімік Адольф Віндаус уперше синтезує вітамін D, недолік якого викликає рахіт;

1935 рік – У Нью-Йорку організатори професійного боксу ухвалюють рішення, що поєдинки за чемпіонське звання не можуть тривати понад 15 раундів;

1952 - Нью-Йорк стає першим містом світу, де почали використовувати триколірні світлофори;

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Норвегією;

2009 – Отримавши викуп 3 млн 200 тис. доларів, пірати Сомалі відпустили судно "Фаїна", у складі екіпажу якого було 17 українців. Судно перебувало у полоні з 25 вересня 2008 р.

Церковне свято

День пам'яті святої Агати

Народилася свята Агата на Сицилії у місті Катанія у 235 році в багатій родині. Агату часто у християнських текстах називають ще Катанійською або Сицилійською.

В юності дівчина вирізнялася надзвичайною красою. А тому мала багато шанувальників. Однак вона обрала собі інший шлях, вирішила залишитися незайманою і присвятити життя служінню Богові.

Серед тих, кому Агата відмовила, був і сенатор Квінтіан. Тому той зненавидів дівчину. Під час християнських гонінь Агата була затримана і піддана жорстоким тортурам саме через цю відмову. Їй спочатку відрізали груди, а потім закатували її до смерті. Сталося це у 261 році, коли Агаті було лише 25 років.

Святу Агату вважають небесною захисницею від природних катастроф. За традицією, у День святої Агати освячується хліб, сіль і вода, завдяки яким місце, де вони знаходяться, охороняється від пожеж та ударів блискавки.

Іменини: Володимир, Геннадій, Євдокія, Катерина, Іван, Йосип, Климент, Макар, Федір.