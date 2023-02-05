5 лютого: Цей день в Україні та в світі
ДЕНЬ 347 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 347 RUSSIAN AGRESSION
5 лютого відзначають Всесвітній день нутелли та День ерудита.
У Фінляндії – День Рунеберга, у США – День метеоролога, у Франції – День фіалок у Тулузі, у Японії – свято снігу, у Данії – День народження кронпринцеси Мері, день Конституції в Мексиці, а в Бурунді – День єдності.
Католицька церква вшановує пам'ять святої Агати.
Православна - пам'ять священномученика Климента, єпископа Анкірського, та мученика Агафангела.
У цей день:
1913 – У Львові в Українському народному домі всі академічні товариства влаштували великий бал;
1924 – ВВС розпочала щогодинну передачу сигналів точного часу;
1928 - Німецький хімік Адольф Віндаус уперше синтезує вітамін D, недолік якого викликає рахіт;
1935 рік – У Нью-Йорку організатори професійного боксу ухвалюють рішення, що поєдинки за чемпіонське звання не можуть тривати понад 15 раундів;
1952 - Нью-Йорк стає першим містом світу, де почали використовувати триколірні світлофори;
1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Норвегією;
2009 – Отримавши викуп 3 млн 200 тис. доларів, пірати Сомалі відпустили судно "Фаїна", у складі екіпажу якого було 17 українців. Судно перебувало у полоні з 25 вересня 2008 р.
Церковне свято
День пам'яті святої Агати
Народилася свята Агата на Сицилії у місті Катанія у 235 році в багатій родині. Агату часто у християнських текстах називають ще Катанійською або Сицилійською.
В юності дівчина вирізнялася надзвичайною красою. А тому мала багато шанувальників. Однак вона обрала собі інший шлях, вирішила залишитися незайманою і присвятити життя служінню Богові.
Серед тих, кому Агата відмовила, був і сенатор Квінтіан. Тому той зненавидів дівчину. Під час християнських гонінь Агата була затримана і піддана жорстоким тортурам саме через цю відмову. Їй спочатку відрізали груди, а потім закатували її до смерті. Сталося це у 261 році, коли Агаті було лише 25 років.
Святу Агату вважають небесною захисницею від природних катастроф. За традицією, у День святої Агати освячується хліб, сіль і вода, завдяки яким місце, де вони знаходяться, охороняється від пожеж та ударів блискавки.
Іменини: Володимир, Геннадій, Євдокія, Катерина, Іван, Йосип, Климент, Макар, Федір.