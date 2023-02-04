4 лютого: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 346 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 346 RUSSIAN AGRESSION

4 лютого відзначають Всесвітній день боротьби проти раку, Міжнародний день людського братерства.

У Японії – Ріссюн, свято початку весни, у Шрі-Ланці – День Незалежності, у США – День Рози Паркс.

Православна церква вшановує пам'ять апостола від 70 Тимофія, єпископа Ефеського.

Католицька церква – пам'ять святої Вероніки.

Всесвітній день боротьби проти раку

Рак виникає, коли в клітинах організму відбуваються певні зміни, котрі викликають аномальне та неконтрольоване зростання клітин та утворення пухлини. Без правильного лікування пухлина збільшується й розростається в організмі.

У 2000 році на Всесвітньому саміті боротьби з раком, який проходив у Парижі, було вирішено оголосити 4 лютого Всесвітнім днем боротьби з раковими захворюваннями.

Міжнародний день людського братства

Заснований Генасамблеєю ООН наприкінці грудня 2020 року. Його співавторами стали 34 країни-члени ООН. Головною метою події є сприяння діалогу між різними культурними та релігійними громадами.

Ще цього дня:

1906 – Департамент поліції Нью-Йорка ухвалив використання відбитків пальців для ідентифікації злочинців;

1941 – Запатентовано тефлон;

1945 – У Лівадії (Крим) відкрилася Ялтинська конференція – дипломатична зустріч лідерів США, Великої Британії та СРСР з метою вирішення питань закінчення Другої світової війни та повоєнного ладу;

1969 – Ясір Арафат очолив Організацію звільнення Палестини;

1970 – Засновано місто Прип'ять;

1971 – Оголошено банкрутство британської компанії "Роллс-Ройс".

1974 – Після двох років дресирування шимпанзе Нім Чимскі у США написав перше слово;

1992 - Уго Чавес здійснив спробу державного перевороту у Венесуелі (став президентом у 1999);

2004 - Розпочала роботу соціальна мережа Фейсбук. Її заснував студент Гарвардського університету Марк Цукерберг;

2005 – Верховна Рада України затвердила Юлію Тимошенко на посаді прем'єр-міністра України;

2021 — У Запоріжжі сталася пожежа у Запорізькій обласній клінічній інфекційній лікарні, внаслідок якої загинуло четверо людей, а ще двоє постраждали.

Церковне свято

4 лютого – день пам'яті святого апостола Тимофія. Він був улюбленим учнем апостола Павла та першим єпископом Ефеським, яким став у 30 років.

Святий апостол Тимофій народився 17 року в місті Лістра (Мала Азія). У 80 році загинув мученицькою смертю в Ефесі під час святкування язичницького свята. Тимофій намагався зупинити єретиків та їхні обряди, за що ідолопоклонники закидали чоловіка камінням.

Іменини: Гаврило, Георгій, Єгор, Юхим, Іван, Йосип, Леон, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій, Еммануїл, Яків, Ян.