Генплан Харкова розробляють із розрахунку, що в місті житиме 2-2,5 млн осіб

Спеціалісти, які працюють над новим генпланом Харкова, виходять із того, що населення міста становитиме близько 2-2,5 млн осіб, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Ми розраховуємо на чисельність 2-2,5 мільйона жителів міста разом зі студентами, які навчатимуться у наших вишах і технікумах. Можливо, згодом буде ще більше", - сказав Терехов на пресзустрічі в п'ятницю.

За його словами, команда Фонду британського архітектора Нормана Фостера готує пілотні проєкти за п’ятьма напрямами (культурна спадщина, житловий сектор, промисловість, науковий квартал, річки та зелені зони). Зокрема, міський голова запевнив, що центр Харкова відновлюватимуть "із повагою до минулого".

"Центр Харкова буде відновлено з повагою до минулого. Крім того, цьому району буде надано нове життя завдяки новій знаковій архітектурній пам'ятці в наявні будівлі та редизайну ключових громадських місць з урахуванням їхньої історії", - пообіцяв Терехов.

Крім того, за його словами, розробляють п'ять міських стратегій (транспортне, енергетичне, водне та природне середовище і перекроювання застарілих адміністративних районів Харкова).

Терехов також пообіцяв, що найближчим часом буде створено сайт, який інформуватиме про роботу над генпланом.

У свою чергу Фостер зазначив, що архітектори під час розроблення генплану виходять із того, що у Харкові важливо зберегти річки та зелені насадження, а також покращити мобільність, з'єднати пішохідні та велосипедні доріжки й створити такі транспортні мережі в усьому місті. Він наголосив також на важливості переходу до використання чистих джерел енергії.

За даними Державної служби статистики України, станом на 1 січня 2022 року чисельність населення Харкова становила трохи більше ніж 1 млн 421 тис. осіб.

31 січня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що наразі в обласному центрі проживає близько 1,1 млн людей.