Події

10:20 03.02.2023

Прогноз погоди на вихідні 4–5 лютого: в Україні трохи похолодає

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Прогноз погоди на вихідні 4–5 лютого: в Україні трохи похолодає

Після аномально теплого січня перший лютневий вікенд в Україні може здатися по-справжньому зимовим. За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних буде хмарною, з мокрим снігом, слабкими та помірними морозами. Запасаємось терпінням, дістаємо з шаф термобілизну і не забуваємо про рукавички!

Погода в суботу 4 лютого

У суботу радимо одягатися тепліше — через вогкість повітря здаватиметься холоднішим, ніж насправді. Майже на всій території України встановиться сльотава погода, час від часу зриватиметься невеликий сніг.

У західних та східних регіонах, а також у Миколаївській області вдень очікуються слабкі морози до -3...-4 °С. У Київській, Чернігівській та Житомирській областях термометри покажуть -3...-5 °С, у центральних, а також Одеській та Херсонській областях — до -5...-7 °С. Ніч також буде помірно морозною.

Погода в неділю 5 лютого

У неділю на сході, півдні та південному сході країни, а також у північних та центральних регіонах і на Закарпатті синоптики прогнозують слабкі морози -2...-3 °С. У західних та північно-західних областях буде холодніше, до -4…-6 °С.

Мешканцям Луганської, Донецької, Херсонської та Дніпропетровської областей знадобляться парасольки — протягом дня тут падатиме сніг із дощем. На решті території України день буде хмарним із проясненнями, можливий невеликий сніг. Погода не найкомфортніша, тому, якщо плануєте довго перебувати на вулиці, захопіть із собою термос із гарячим чаєм!

Погода в понеділок 6 лютого

Помірно морозна погода на початку тижня запанує по всій країні: у центральних, південних та південно-східних областях термометри покажуть -2...-4 °С, у західних, північних та центральних регіонах — до -3...-5 °С. Найхолодніше буде на Закарпатті — до -7...-9 °С. Сонце навряд чи вийде з-за хмар, імовірний невеликий сніг і сніг з дощем.

Народні прикмети та вірування

Якщо вдень на Тимофія, 4 лютого, світило сонце, слов'яни чекали на ранню весну. Якщо все навколо засипало снігом, теж не сумували, сподіваючись на багатий урожай пшениці.

На Агафія, 5 лютого, прислухалися до синиць — що голосніше вони цвірінчали, то швидше мали прийти морози. Крім того, цього дня було прийнято готувати будинок до весни, позбуваючись непотрібного мотлоху, а також запрошувати гостей і подавати милостиню. Вважалося, що такі нехитрі «ритуали» принесуть у родину злагоду та добробут.

 

 

Теги: #sinoptik

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