3 лютого: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 345 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 345 RUSSIAN AGRESSION

3 лютого відзначають Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою та День жінки-лікаря.

У Японії – Сацубун, у Таїланді – День ветеранів, у США – День чотирьох капеланів, у Мозамбіку – День героїв, у Сан-Томе та Принсіпі – День пам’яті полеглих.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Максима Грека.

День жінки-лікаря

Свято присвячене дню народження Елізабет Блеквелл – першої жінки-лікаря у США. Блеквелл народилася 3 лютого 1821 року. Вона ініціювала рух, який допоміг жінкам отримати доступ і рівність у сфері медицини.

Ще цього дня:

1926 - У Чехословаччині чеська стала офіційною мовою країни;

1929 - Завершився Перший конгрес Українських націоналістів у Відні, де було створено Організацію українських націоналістів, головою проводу якої обрали Євгена Коновальця;

1940 - У Вінніпегу створено Комітет українців Канади;

1954 – Жителі Сіднея зустрічали в порту британську королеву Єлизавету II. Британський монарх уперше ступив на австралійську землю;

1986 - Папа Римський Іван Павло II зустрівся в Калькутті з матір'ю Терезою;

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини із Туреччиною;

1994 - Верховна Рада України ратифікувала в повному обсязі Договір про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-1);

1995 – Перші військові навчання НАТО на території колишньої НДР;

1998 - На італійському гірськолижному курорті Кавалезе загинули 20 людей, коли трос підйомника перерізав літак НАТО, що заходив на посадку;

2005 - Найдорожча у світі газета вийшла у Китаї. Спеціальний випуск "Economic Daily" у місті Шеньчжень був надрукований на золотому папері (вартість одного екземпляра газети склала 8000 доларів США);

2009 - Закінчився процес "Румунія проти України" у Міжнародному суді в Гаазі щодо статусу українського острова Зміїний та шельфу у Північно-Західному Чорномор'ї. Зміїний визнаний саме островом, як на тому наполягала Україна (а не скелею, як доводили румуни), проте переважну частину спірної ВЕЗ віддали Румунії;

2011 - Організація "Репортери без кордонів" заявила, що у Рейтингу свободи слова "Репортерів без кордонів" Україна за рік президентства Януковича знизилася на 42 позиції та посідає 131-е місце - після Іраку;

2012 - Національний перевізник Угорщини "Malev", авіакомпанія з 66-річною історією, припинила польоти через фінансові проблеми та відмову фінансування з боку уряду;

2014 – Під час Революції гідності у Києві ветерани-афганці та "Правий сектор" провели власні переговори з МВС та СБУ щодо звільнення заарештованих на підставі ухваленого закону про амністію. Апеляційний суд відпустив ще 8 затриманих на Грушевського. Комендант Євромайдану підтвердив, що майданівці готові звільнити частину вулиці Грушевського, зокрема, якщо їх побратимів силовики випустять з-під арешту. Вночі у столиці спалахнули 4 автомобілі;

2015 – Італійського юриста та політика Серджо Маттареллу обрано президентом Італії;

2021 - Запроваджено указом президента в дію рішення РНБО, персональні економічні санкції та обмеження проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака, заблоковано проросійські телеканали 112, ЗІК та Newsone як пропагандистські.

Церковне свято

Сьогодні православні віряни вшановують пам'ять Максима Сповідника.

Спочатку він служив імператору, але потім розчарувався у ньому і прийняв чернецтво у Хрисопольському монастирі. Святий відомий як захисник православ'я та противник єретиків.

Цього дня чоловіки та жінки проводили обряд, який мав зміцнити шлюб. Подружжя бралося за руки, виходило у двір і говорило: "Що Бог поєднав, то людині роз'єднати не під силу".

Преподобний Максим вважається помічником й утішником у бідах. Сьогодні згадують добрим словом усіх, хто будь-коли допомагав людині. Вшановували добрих і жалісливих людей. А зло та образи цього дня вважалися служінням дияволові. Святому молилися за заступництво сиріт і вдів.

Іменини: Євген, Іван, Ілля, Максим, Ян, Агнія, Анна.