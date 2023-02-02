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23:31 02.02.2023

Украина присоединится к ключевым программам ЕС

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Украина присоединится к ключевым программам ЕС

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен объявила, что Украина присоединится к ключевым программам ЕС.

“Мы включаем Украину в ряд ключевых программ ЕС. Украина присоединяется сейчас или позже в том году к программе единого рынка, мы только что подписали это, программе в сфере юстиции, гражданской. Очень скоро вы сможете подать заявки на финансирование, описав различные типы проектов. Это означает больше поддержки для малого бизнеса в рамках единого рынка в Украине”, - сказала она на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Киеве.

Говоря о программе в области правосудия, фон дер Ляйен отметила, что украинские юристы смогут принимать участие в различных проектах. Так, специалисты из ЕС и Украины смогут выстраивать долгосрочное партнерство.

По ее словам, с Украины не будут взиматься взносы за участие в программах.

Кроме того, ЕС к середине года откроет в Киеве Офис программы "Горизонт Европа"  (Horizon Europe), который будет продвигать возможности финансирования ЕС, предлагать техническую поддержку украинским исследователям и новаторам и укреплять связи между украинскими и европейскими учреждениями.

Также был согласована дорожная карта для доступа Украины к внутреннему рынку Евросоюза из 15 пунктов.

Кроме того, в области роуминга было подписано соглашение о продлении на шесть месяцев добровольных мер операторами ЕС и Украины по бесплатным звонкам между ЕС и Украиной.

Теги: #комиссия #украина #ес #поддержка

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